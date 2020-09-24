Додано: Пон 20 гру, 2021 17:09

vasilii написав: Bolt написав:

Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.

Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків. Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.

Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера. Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.

Хм. НАШО вам кудись дитину пхати? НАШО вам ті репетитори? Для чого мучити?В світі малий % людей мають вищу освіту і якось живуть. Краще візьміть якусь квартирку, здайте в оренду і хай дитина вчиться платити комуналку, рахувати орендну плату, вирішувати проблеми у квартирі пов’язані із квартирантами. Щось на кшталт цього. Допоможіть відкрити депозит і хай рахує СВОЇ проценти і що матиме. Якщо не вчиться і не хоче, життя навчить із вагою допомогою.Хіба вам, саме вам потрібна «корочка» щоб кудись запхати і щоб все дитя як вівця ходило на роботу і робило все життя одне і те саме.Розумію, що батьки бажають добра своєму чаду. Але не варто усім іти до інституту. Воно себе не виправдовує. Якщо дівчинка- навчіть роботи ногті, макіяж подружкам, сторіси для соціальних мереж і відкривайте салон.Якщо пацан- купіть машину і комп’ютер потужний, програмки, провода і навчіть знімати помилки в машинах, щось ремонтувати, працювати по виїзді до клієнтів. Ганяти машини. Працювати із нерухомістю.Потрібно іти в крок із диттям.Вважаю, що всі присутні якийсь тай резерв за собою мають.Не варто із дитини роботи заучку-задрота, яка буде плакати чи різати вени, бо получила четвірку замість п’ятірки і побачить в очах батьків розчарування.[/quote]Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)