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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:32

  Успіх написав:
  Bolt написав:мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)

Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Чи та ж оренда?
Якщо на кожен "пчих"/кожну поломку резетки/змішувача/дверки тумбочки/шафи/туалетного бачка і т.п. - викликати майстра - на скільки тут вигода буде?
Напевно, реальних - 3-4% річних?

Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)


Я от одну квартиру сам доробляю (вечірній час після роботи). Ще десь 2-3 місяці. На одну шукаю майстрів, нормальних. Розумію, що ламінат легко ставити, унітаз чи умивальник замонтувати- звичайна справа. Але таки найматиму майстрів, бо на все не вистачає часу. Тай життя прожити вечірніми ремонтами не хочу. Варто спрямовувати увпгу на оборот, а не щоб раз в пару років щось «хапнути».
Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали

Дякую.
Коротше треба пробувати 👍 :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:23

  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.


Гарно, гарно. Хто собі таке може позволити- тут не стдить. І на даний товар є покупці і повірте, що такі квартири рідко перепродають.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Хто собі таке може позволити- тут не стдить

👍😁
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:18

Майже, щодня зранку проїжджаю парусот метрів від Континенту. Дивлюсь в процентах 30% вікон вже горить світло, тобто живуть люди. Тре бути вдареному на всю голову, там кожен день над головою літають літаки, а два роки тому впав транспортник в пару сотні метрів. І народ далі валить у ВП, який знаходиться на Науковій, біля автомату з продажу води, тож постійно коли набираю воду, бачу, я як там окучують чергового клієнта.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:27

Наче, як по замовленні для мене)))

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:09

  vasilii написав:
  Bolt написав:
Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.

Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.


Хм. НАШО вам кудись дитину пхати? НАШО вам ті репетитори? Для чого мучити?
В світі малий % людей мають вищу освіту і якось живуть. Краще візьміть якусь квартирку, здайте в оренду і хай дитина вчиться платити комуналку, рахувати орендну плату, вирішувати проблеми у квартирі пов’язані із квартирантами. Щось на кшталт цього. Допоможіть відкрити депозит і хай рахує СВОЇ проценти і що матиме. Якщо не вчиться і не хоче, життя навчить із вагою допомогою.
Хіба вам, саме вам потрібна «корочка» щоб кудись запхати і щоб все дитя як вівця ходило на роботу і робило все життя одне і те саме.
Розумію, що батьки бажають добра своєму чаду. Але не варто усім іти до інституту. Воно себе не виправдовує. Якщо дівчинка- навчіть роботи ногті, макіяж подружкам, сторіси для соціальних мереж і відкривайте салон.
Якщо пацан- купіть машину і комп’ютер потужний, програмки, провода і навчіть знімати помилки в машинах, щось ремонтувати, працювати по виїзді до клієнтів. Ганяти машини. Працювати із нерухомістю.
Потрібно іти в крок із диттям.
Вважаю, що всі присутні якийсь тай резерв за собою мають.
Не варто із дитини роботи заучку-задрота, яка буде плакати чи різати вени, бо получила четвірку замість п’ятірки і побачить в очах батьків розчарування.[/quote]

Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:21

  vasilii написав:
  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.


Гарно, гарно. Хто собі таке може позволити- тут не стдить. І на даний товар є покупці і повірте, що такі квартири рідко перепродають.


Дякую звичайно за поради, але залиште ту ДУЖЕ ЦIННУ IНФОРМАЦIЮ для себе або тих долярчикiв якi вас уважно слухають. Колись було таке мудре прислiв'я - яйце курку не вчить. 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:32

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vasilii написав:Я от одну квартиру сам доробляю (вечірній час після роботи). Ще десь 2-3 місяці. На одну шукаю майстрів, нормальних. Розумію, що ламінат легко ставити, унітаз чи умивальник замонтувати- звичайна справа. Але таки найматиму майстрів, бо на все не вистачає часу. Тай життя прожити вечірніми ремонтами не хочу. Варто спрямовувати увпгу на оборот, а не щоб раз в пару років щось «хапнути».
Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали

А чому Ви, не перепродуєте без ремонту?
Наче ж більшість, хто займається перепродажем квартир, радить перепродувати без ремонту?
В чім Ви бачите тут більшу вигоду для себе?

п.с.
Нагадайте, скільки квартир вже перепродали з ремонтом?(чи то будуть перші дві?)
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