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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 08:51

  Bolt написав: може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки

Диплом штука приятная, а жить-то как?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:49

Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)[/quote]

Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?

Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:35

  juristkostya написав:
  Bolt написав: може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки

Диплом штука приятная, а жить-то как?

Без диплома на ППшника какого, будешь фигачить за такие же бабки по 10 часов. Поэтому лучше с дипломом пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?

Тобто, за місяць 80-100Кгрн? :shock: :)
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))

"Ціла купа людей" - це точно))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 21 гру, 2021 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:37

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав: може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки

Диплом штука приятная, а жить-то как?

Без диплома на ППшника какого, будешь фигачить за такие же бабки по 10 часов. Поэтому лучше с дипломом пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

Купить диплом проще и дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:47

  dinozavrik написав:Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)


Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?

Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн[/quote]

Та воно ніби все так, але треба мати відповідний склад характеру и головне Мотивацію. Щось типу Долярчика, приїхав з села з голою дупою, і по квартирі в рік купляє, а якщо квартирами не те, що батьки, а навіть діди з бабками забезпечили, то можна і на мінімалку сидіти(як я) і нити, що мало платять. Хоча міг би хоч завтра піти на сервіс гайки крутити за куй в місяць(в мене перша машина Таврія була) , тож скинути з машини двіжок, чи ходовку поміняти, для мене не проблема, чи за день за штуцер - півтора плитки накидати пару метрів. (Чим, до речі і займаюсь але тільки для Себе) Як тільки уявляю, що для прогодовування себе, чи родини тре крутити гайки, чи містити плиточный клей, мене пробиває на холодный піт, та підвишується тиск. (Вчитися на якогось ІТ шника вже запіздно- мізки вже не ті, та і не вважаю, цю роботу цікавою для себе)
Bolt
 
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