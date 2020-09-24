|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 08:51
Bolt написав:
може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки
Диплом штука приятная, а жить-то как?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:49
Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)[/quote]
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1366
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:35
juristkostya написав: Bolt написав:
може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки
Диплом штука приятная, а жить-то как?
Без диплома на ППшника какого, будешь фигачить за такие же бабки по 10 часов. Поэтому лучше с дипломом пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:36
dinozavrik написав:
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн
буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 21 гру, 2021 10:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2286
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:37
Bolt написав: juristkostya написав: Bolt написав:
може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки
Диплом штука приятная, а жить-то как?
Без диплома на ППшника какого, будешь фигачить за такие же бабки по 10 часов. Поэтому лучше с дипломом пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
Купить диплом проще и дешевле.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9781
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1709 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:47
dinozavrik написав:
Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн[/quote]
Та воно ніби все так, але треба мати відповідний склад характеру и головне Мотивацію. Щось типу Долярчика, приїхав з села з голою дупою, і по квартирі в рік купляє, а якщо квартирами не те, що батьки, а навіть діди з бабками забезпечили, то можна і на мінімалку сидіти(як я) і нити, що мало платять. Хоча міг би хоч завтра піти на сервіс гайки крутити за куй в місяць(в мене перша машина Таврія була) , тож скинути з машини двіжок, чи ходовку поміняти, для мене не проблема, чи за день за штуцер - півтора плитки накидати пару метрів. (Чим, до речі і займаюсь але тільки для Себе) Як тільки уявляю, що для прогодовування себе, чи родини тре крутити гайки, чи містити плиточный клей, мене пробиває на холодный піт, та підвишується тиск. (Вчитися на якогось ІТ шника вже запіздно- мізки вже не ті, та і не вважаю, цю роботу цікавою для себе)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:22
Bolt написав: vasilii написав: Bolt написав:
Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.
Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.
Хм. НАШО вам кудись дитину пхати? НАШО вам ті репетитори? Для чого мучити?
В світі малий % людей мають вищу освіту і якось живуть. Краще візьміть якусь квартирку, здайте в оренду і хай дитина вчиться платити комуналку, рахувати орендну плату, вирішувати проблеми у квартирі пов’язані із квартирантами. Щось на кшталт цього. Допоможіть відкрити депозит і хай рахує СВОЇ проценти і що матиме. Якщо не вчиться і не хоче, життя навчить із вагою допомогою.
Хіба вам, саме вам потрібна «корочка» щоб кудись запхати і щоб все дитя як вівця ходило на роботу і робило все життя одне і те саме.
Розумію, що батьки бажають добра своєму чаду. Але не варто усім іти до інституту. Воно себе не виправдовує. Якщо дівчинка- навчіть роботи ногті, макіяж подружкам, сторіси для соціальних мереж і відкривайте салон.
Якщо пацан- купіть машину і комп’ютер потужний, програмки, провода і навчіть знімати помилки в машинах, щось ремонтувати, працювати по виїзді до клієнтів. Ганяти машини. Працювати із нерухомістю.
Потрібно іти в крок із диттям.
Вважаю, що всі присутні якийсь тай резерв за собою мають.
Не варто із дитини роботи заучку-задрота, яка буде плакати чи різати вени, бо получила четвірку замість п’ятірки і побачить в очах батьків розчарування.
Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)[/quote]
Це так відкосити називаєте? Після військової кафедри, хлопці, є військовозобов’язаними і перші в чергу у випадку якихось негараздів. А там пока 5 років ходить до інституту, то ніхто ні чіпає. А далі й забудуть. А якщо не забудуть, то відправиии2-3 рази на післядипломну освіту.
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vasilii
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4419
|669657
|
Вів 21 гру, 2021 12:02
RTC12
|
|166
|32469
|
Пон 20 гру, 2021 16:15
Успіх
|
|241
|54296
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|