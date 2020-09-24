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Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)[/quote]
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн
dinozavrik написав:Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн[/quote]
Та воно ніби все так, але треба мати відповідний склад характеру и головне Мотивацію. Щось типу Долярчика, приїхав з села з голою дупою, і по квартирі в рік купляє, а якщо квартирами не те, що батьки, а навіть діди з бабками забезпечили, то можна і на мінімалку сидіти(як я) і нити, що мало платять. Хоча міг би хоч завтра піти на сервіс гайки крутити за куй в місяць(в мене перша машина Таврія була) , тож скинути з машини двіжок, чи ходовку поміняти, для мене не проблема, чи за день за штуцер - півтора плитки накидати пару метрів. (Чим, до речі і займаюсь але тільки для Себе) Як тільки уявляю, що для прогодовування себе, чи родини тре крутити гайки, чи містити плиточный клей, мене пробиває на холодный піт, та підвишується тиск. (Вчитися на якогось ІТ шника вже запіздно- мізки вже не ті, та і не вважаю, цю роботу цікавою для себе)
Bolt написав: Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне. Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.
Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.
Хм. НАШО вам кудись дитину пхати? НАШО вам ті репетитори? Для чого мучити? В світі малий % людей мають вищу освіту і якось живуть. Краще візьміть якусь квартирку, здайте в оренду і хай дитина вчиться платити комуналку, рахувати орендну плату, вирішувати проблеми у квартирі пов’язані із квартирантами. Щось на кшталт цього. Допоможіть відкрити депозит і хай рахує СВОЇ проценти і що матиме. Якщо не вчиться і не хоче, життя навчить із вагою допомогою. Хіба вам, саме вам потрібна «корочка» щоб кудись запхати і щоб все дитя як вівця ходило на роботу і робило все життя одне і те саме. Розумію, що батьки бажають добра своєму чаду. Але не варто усім іти до інституту. Воно себе не виправдовує. Якщо дівчинка- навчіть роботи ногті, макіяж подружкам, сторіси для соціальних мереж і відкривайте салон. Якщо пацан- купіть машину і комп’ютер потужний, програмки, провода і навчіть знімати помилки в машинах, щось ремонтувати, працювати по виїзді до клієнтів. Ганяти машини. Працювати із нерухомістю. Потрібно іти в крок із диттям. Вважаю, що всі присутні якийсь тай резерв за собою мають. Не варто із дитини роботи заучку-задрота, яка буде плакати чи різати вени, бо получила четвірку замість п’ятірки і побачить в очах батьків розчарування.
Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)[/quote]
Це так відкосити називаєте? Після військової кафедри, хлопці, є військовозобов’язаними і перші в чергу у випадку якихось негараздів. А там пока 5 років ходить до інституту, то ніхто ні чіпає. А далі й забудуть. А якщо не забудуть, то відправиии2-3 рази на післядипломну освіту.
roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2 Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
Гарно, гарно. Хто собі таке може позволити- тут не стдить. І на даний товар є покупці і повірте, що такі квартири рідко перепродають.
Дякую звичайно за поради, але залиште ту ДУЖЕ ЦIННУ IНФОРМАЦIЮ для себе або тих долярчикiв якi вас уважно слухають. Колись було таке мудре прислiв'я - яйце курку не вчить.
Вибачте, но й на думці не було вчити. Но чесно, якби мав багато грошей, то узяв и такий варіант. Ми тут висловлюємо власні думки.
vasilii написав:Я от одну квартиру сам доробляю (вечірній час після роботи). Ще десь 2-3 місяці. На одну шукаю майстрів, нормальних. Розумію, що ламінат легко ставити, унітаз чи умивальник замонтувати- звичайна справа. Але таки найматиму майстрів, бо на все не вистачає часу. Тай життя прожити вечірніми ремонтами не хочу. Варто спрямовувати увпгу на оборот, а не щоб раз в пару років щось «хапнути». Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали
А чому Ви, не перепродуєте без ремонту? Наче ж більшість, хто займається перепродажем квартир, радить перепродувати без ремонту? В чім Ви бачите тут більшу вигоду для себе?
п.с. Нагадайте, скільки квартир вже перепродали з ремонтом?(чи то будуть перші дві?)
Як кому виходить. Я знаю багато людей які не хочуть паритись із ремонтом і купують квартир. Вже готові... є такі. От і думаю орієнтуватись на даний сегмент ринку.
Нагадати скільки квартир перепродав?)) та я про то і не писав) Перша дольова участь була виплаченою у 2003 році і перепроданою у 2005 і вся сума зайшла на депозит. Тоді були 15-18-23%. Пам’ятаю як отримував 23%річних у приватбанку. У 2006 році мав 1100грн щомісяця. То буди часи. А потім долар з 5,05 перейшов на 7,6грн. А депозит був у гривні.... і вийшло в результаті не заробіток, а мінус у перерахунку на долар..