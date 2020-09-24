Додано: Вів 21 гру, 2021 10:47

dinozavrik написав: Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив) Диплом по любому тре мати, може запхаемо на держ роботу. 9-10кг на руки без більших напрягів, крім того вчиться на іноземній філології, зможе репетиторством підробляти, як треба буде. Малого по любому в полутех, бо армія на горизонті, а там воєнка є. (Особисто сам так відкосив)

Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?Вище правильно писали про нові професії, той же рієлтор. Не кажу що легка робота - вле вбухати 5 років в свій бренд, і продавати хоча б 2-3 обєкти в місяць після 5 років роботи на ім‘я - дохід буде як мінімум з додатковим «нулем» в кінці, коли в той же час однолітки тільки закінчуватимуть 5 курс і шукатимуть роботу за 9 тис грн[/quote]Та воно ніби все так, але треба мати відповідний склад характеру и головне Мотивацію. Щось типу Долярчика, приїхав з села з голою дупою, і по квартирі в рік купляє, а якщо квартирами не те, що батьки, а навіть діди з бабками забезпечили, то можна і на мінімалку сидіти(як я) і нити, що мало платять. Хоча міг би хоч завтра піти на сервіс гайки крутити за куй в місяць(в мене перша машина Таврія була) , тож скинути з машини двіжок, чи ходовку поміняти, для мене не проблема, чи за день за штуцер - півтора плитки накидати пару метрів. (Чим, до речі і займаюсь але тільки для Себе) Як тільки уявляю, що для прогодовування себе, чи родини тре крутити гайки, чи містити плиточный клей, мене пробиває на холодный піт, та підвишується тиск. (Вчитися на якогось ІТ шника вже запіздно- мізки вже не ті, та і не вважаю, цю роботу цікавою для себе)