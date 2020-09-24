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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31
Успіх написав: dinozavrik написав:
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн
буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало
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