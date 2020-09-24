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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  dinozavrik написав:Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?

Тобто, за місяць 80-100Кгрн? :shock: :)
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))

"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:13

  Faceless написав:
Успіх написав:
  dinozavrik написав:Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?

Тобто, за місяць 80-100Кгрн? :shock: :)
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))

"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало

То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

vitaliian написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Тобто, за місяць 80-100Кгрн? :shock: :)
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))

"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало

То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость.
Ну, про всех в цитате не говорилось, всех много, а всего - мало.
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:34

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:Не зрозумів, що саме вас здивувало

  vitaliian написав:То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость

Та, просто.... наче, ціла купа людей отримує 7-20К/міс, трохи менша купа -отримує 20-40К/міс, ну і відповідно, зовсім мала купа людей отримує 40-100К/міс!(ну і ще менша купа - отримує від 100К)
Якось так))
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.

Прав, та не зовсім ;)

Бо, от справді, навіщо бути бідним і хворим - давайте всі будемо багаті і здорові! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Faceless написав:Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.

Прав, та не зовсім ;)

Бо, от справді, навіщо бути бідним і хворим - давайте всі будемо багаті і здорові! ;)

Краще "досягни успіху, або помри, намагаючись". Вам до нового ніку личитиме.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:20

  Faceless написав:Ну, про всех в цитате не говорилось, всех много, а всего - мало.
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.

Даже за большие деньги корячится муветон, надо работать максимум 20 часов в неделю за 40к местных денег.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:24

  Успіх написав:
  Faceless написав:Не зрозумів, що саме вас здивувало

  vitaliian написав:То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость

Та, просто.... наче, ціла купа людей отримує 7-20К/міс, трохи менша купа -отримує 20-40К/міс, ну і відповідно, зовсім мала купа людей отримує 40-100К/міс!(ну і ще менша купа - отримує від 100К)
Якось так))

Кто какие цели себе ставит, под эти цели выстраивается мышление, приоритеты и остальная деятельность. Одно условие, цель нужно ставить себе самому а не воровать их у ютуберов). Ворованные цели не работают.
vitaliian
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