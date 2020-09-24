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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31
Успіх написав: dinozavrik написав:
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн
буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:13
Faceless написав: Успіх написав: dinozavrik написав:
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн
буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало
То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:27
vitaliian написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Не зрозумів, що саме вас здивувало
То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость.
Ну, про всех в цитате не говорилось, всех много, а всего - мало.
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:34
Faceless написав:
Не зрозумів, що саме вас здивувало
vitaliian написав:
То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость
Та, просто.... наче, ціла купа людей отримує 7-20К/міс, трохи менша купа -отримує 20-40К/міс, ну і відповідно, зовсім мала купа людей отримує 40-100К/міс!(ну і ще менша купа - отримує від 100К)
Якось так))
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:42
Успіх написав: Faceless написав:
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.
Прав, та не зовсім
Бо, от справді, навіщо бути бідним і хворим - давайте всі будемо багаті і здорові!
Краще "досягни успіху, або помри, намагаючись". Вам до нового ніку личитиме.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:20
Faceless написав:
Ну, про всех в цитате не говорилось, всех много, а всего - мало.
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.
Даже за большие деньги корячится муветон, надо работать максимум 20 часов в неделю за 40к местных денег.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:24
Успіх написав: Faceless написав:
Не зрозумів, що саме вас здивувало
vitaliian написав:
То что все получают 80-100к денег, для долярчика это новость
Та, просто.... наче, ціла купа людей отримує 7-20К/міс, трохи менша купа -отримує 20-40К/міс, ну і відповідно, зовсім мала купа людей отримує 40-100К/міс!(ну і ще менша купа - отримує від 100К)
Якось так))
Кто какие цели себе ставит, под эти цели выстраивается мышление, приоритеты и остальная деятельность. Одно условие, цель нужно ставить себе самому а не воровать их у ютуберов). Ворованные цели не работают. Поэтому я никакие тренинги больше не посещаю.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:35
vitaliian написав: Faceless написав:
Ну, про всех в цитате не говорилось, всех много, а всего - мало.
Но про расчёт, чтобы корячится на госслужбу за крохи - это действительно маразм, тут динозаврик прав на все 100.
Даже за большие деньги корячится муветон, надо работать максимум 20 часов в неделю за 40к местных денег.
Странная шкала. А 30 часов за 80к - хуже или лучше?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:00
Faceless там нелинейное распределение за 80 может придется пахать 24/7, большинство моих знакомых именно так и пашут.
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