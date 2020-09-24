|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:13
Bolt написав:
пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:35
juristkostya написав: Bolt написав:
пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:43
Bolt написав: juristkostya написав: Bolt написав:
пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.
Я просто не понимаю сам процесс физического выживания на эту з.п.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:48
juristkostya написав: juristkostya написав: Bolt написав:
пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
Я просто не понимаю сам процесс физического выживания на эту з.п.
Ну, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:51
Успіх написав:
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
так, за місяць 80-100 тис грн, - велика частина у Львові - ІТ, де 3 тис дол, це звична сума, якщо досвід роботи 5+ років і не стеля по доходу (дефіцит толкових людей зараз шалений), інша частина - рієлтори (типово 3-5% від вартості проданого обєкту), ще одна - дизайнери/архітектори (це про толкових), хороші ведучі подій - 800-1500уе за подію, хороші фотографи - 800-1000уе за зйомку весілля. вже не кажучи про блогерів де 1 пост чи сторі коштують більше 20 тис грн. за 5 років можна навчитись всьому що людина захоче, якщо є мотивація.
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:53
Bolt написав: juristkostya написав: Bolt написав:
пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.
И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.
И за все это платят налогоплательщики.
Подозреваю, у вас все подразделение можно смело сократить за ненадобностью.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30716
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7380 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4421
|670046
|
Вів 21 гру, 2021 16:23
RTC12
|
|166
|32523
|
Пон 20 гру, 2021 16:15
Успіх
|
|241
|54302
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|