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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:13

  Bolt написав: пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:35

  juristkostya написав:
  Bolt написав: пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.

Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:43

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав: пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.

Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.

Я просто не понимаю сам процесс физического выживания на эту з.п.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:48

  juristkostya написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав: пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.

Я просто не понимаю сам процесс физического выживания на эту з.п.

Ну, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Тобто, за місяць 80-100Кгрн?

так, за місяць 80-100 тис грн, - велика частина у Львові - ІТ, де 3 тис дол, це звична сума, якщо досвід роботи 5+ років і не стеля по доходу (дефіцит толкових людей зараз шалений), інша частина - рієлтори (типово 3-5% від вартості проданого обєкту), ще одна - дизайнери/архітектори (це про толкових), хороші ведучі подій - 800-1500уе за подію, хороші фотографи - 800-1000уе за зйомку весілля. вже не кажучи про блогерів де 1 пост чи сторі коштують більше 20 тис грн. за 5 років можна навчитись всьому що людина захоче, якщо є мотивація.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав: пришёл на гос работу чаи погонял, косынку на компе пораскидовал и домой.

И ещё не забывать регулярно жаловаться на низкую з.п.

Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.
И за все это платят налогоплательщики.
Подозреваю, у вас все подразделение можно смело сократить за ненадобностью.
Faceless
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  #<1 ... 868869870871
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