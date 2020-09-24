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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:09

  vitaliian написав:
  Bolt написав:, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
вы об этом пишите так часто создаётся ощущение, как будто эти 5 копеек мегаважны для вас или они вас мучают.

Стаж важен, а может и нет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:10

  Bolt написав:Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.

тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:14

  dinozavrik написав:
  Bolt написав:Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.

тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору

Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:55

За крок до перевороту думок!©

  Bolt написав:Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше

От якщо уявити умовного роботягу, який фарбує у ямі, знизу кузов автобуса(чи тепер вже в яму не залазять фарбувати, а вже може на яких підйомниках фарбують?) - шкідлива робота :!: - і з/п, напевно, 20-25К/міс?
І прищавого блохера-тіктоківщика, який - буває і невиходячи зі своєї квартири - створює контент, з доходом теж 20-25К/міс!
То - #кровнаглазаливає! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:55

  Bolt написав:
  dinozavrik написав:
  Bolt написав:Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.

тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору

Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше.

А якщо ситуація коли є 30 конкурентів Електрону, і всі мають замовлення, і без людей його зробити не можуть. То до зарплати теперішньої ще 0 домалювали б точно
dinozavrik
 
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  #<1 ... 869870871872
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