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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:09
vitaliian написав: Bolt написав:
, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
вы об этом пишите так часто создаётся ощущение, как будто эти 5 копеек мегаважны для вас или они вас мучают.
Стаж важен, а может и нет.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:10
Bolt написав:
Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.
тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору
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dinozavrik
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:14
dinozavrik написав: Bolt написав:
Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.
тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору
Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:55
Bolt написав:
Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше
От якщо уявити умовного роботягу, який фарбує у ямі, знизу кузов автобуса(чи тепер вже в яму не залазять фарбувати, а вже може на яких підйомниках фарбують?) - шкідлива робота
- і з/п, напевно, 20-25К/міс?
І прищавого блохера-тіктоківщика, який - буває і невиходячи зі своєї квартири - створює контент, з доходом теж 20-25К/міс!
То - #кровнаглазаливає!
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:55
Bolt написав: dinozavrik написав: Bolt написав:
Не сократят, хозяйственной подразделение одного из Вузов. С какой радости ИТ шнику должны платить 100 кг, а инж. конструктору 5 кг?!
Можна например сократить все фирмы которые сертификацией битков из США занимаются.
тому що попит перевищує пропозицію та наявність кадрів, якщо раптом стане потрібно 10 тис конструкторів у Львові - то зарплати теж полетять вгору
Зара Електрону Львів підкинув кілька замовлень, тож трохи підняли ЗП-15кг на руки в інженера, в роботяг більше.
А якщо ситуація коли є 30 конкурентів Електрону, і всі мають замовлення, і без людей його зробити не можуть. То до зарплати теперішньої ще 0 домалювали б точно
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:31
Bolt написав:
Ну, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
Вообще перестал понимать....
Затраты на репетиторов, потом 5 лет в институте - ради +5...10% к уже имеющимся доходу?
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juristkostya
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:44
juristkostya написав: Bolt написав:
Ну, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
Вообще перестал понимать....
Затраты на репетиторов, потом 5 лет в институте - ради +5...10% к уже имеющимся доходу?
Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:37
Bolt написав: juristkostya написав: Bolt написав:
Ну, эта подачка в виде ЗП, составляет около 10-15% бюджета моей семьи.Яж уже писал, что мну стаж нужен-вдруг до пенсии доживу. А без пенсии даже субсидию не оформить.
Вообще перестал понимать....
Затраты на репетиторов, потом 5 лет в институте - ради +5...10% к уже имеющимся доходу?
Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.
Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:51
juristkostya написав: juristkostya написав: Bolt написав:
Вообще перестал понимать....
Затраты на репетиторов, потом 5 лет в институте - ради +5...10% к уже имеющимся доходу?
Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.
Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял?
Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:07
Bolt написав:
Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
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