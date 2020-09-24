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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17
BIGor написав: Bolt написав:
Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
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Bolt
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:13
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше
)))
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juristkostya
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