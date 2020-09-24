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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.

Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.

Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:13

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.

Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.

Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.

Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше :-))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))

Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:53

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))

Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі! :mrgreen:

Долярчик, я вперше почав мішати бетон в Польщі в 95 році за 1,20зл/год, коли вчився в полутесі, на літніх канікулах, і вже тоді зрозумів, що краще сидіти в теплому кабінеті і перекидувати папірці з місця на місце.
Bolt
 
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