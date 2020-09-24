Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше )))
juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))
Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі!
Долярчик, я вперше почав мішати бетон в Польщі в 95 році за 1,20зл/год, коли вчився в полутесі, на літніх канікулах, і вже тоді зрозумів, що краще сидіти в теплому кабінеті і перекидувати папірці з місця на місце.
Продавцям доведеться знизити "апетит", щоб продати квартиру: куди прямує ринок нерухомості
Наразі реальна ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит", або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян відчутно зростуть.