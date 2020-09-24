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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.

Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.

Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:13

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.

Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.

Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.

Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше :-))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))

Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:53

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))

Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі! :mrgreen:

Долярчик, я вперше почав мішати бетон в Польщі в 95 році за 1,20зл/год, коли вчився в полутесі, на літніх канікулах, і вже тоді зрозумів, що краще сидіти в теплому кабінеті і перекидувати папірці з місця на місце.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:01

Продавцям доведеться знизити "апетит", щоб продати квартиру: куди прямує ринок нерухомості

Наразі реальна ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит", або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян відчутно зростуть.

https://www.rbc.ua/ukr/realty/prodavtsa ... 78595.html

Інвестиційний потенціал квартир знижується
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:41

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.

По 2 куя з хвостиком :shock:
На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" :lol:
І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? :lol:
Серйозно? :shock:

Бідному багатого не зрозуміти. Це ж РЕАЛЬНА ЕЛІТКА, МОЖЛИВО БУДЕ ОДИН З КРАЩИХ ЖК У ЛЬВОВІ. У КИЄВІ НА ПОДІБНУ НОВОБУДОВУ ЦІНА ДО 7000$ ЗА МЕТР В ЖК LINDEN, НАПРИКЛАД.
ТО ХІБА У ЛЬВОВІ 2000$ ЗА МЕТР, В ЧАСИ КОЛИ ГРОШІ ЗНЕЦІНЮЮТЬСЯ МАЙЖЕ НЕ ЩОДНЯ, НЕ МОЖЕ БУТИ? В 2024 РОЦІ ГОТОВА ВЖЕ МОЖЕ БУТИ І 3000$ ЗА МЕТР, ЯКЩО НЕ БІЛЬШЕ! ЧОМУ? ПРОСТО ТОМУ, ЩО ЦЕ ЕКСЛЮЗИВ 8)

я думаю, що це цінувачу концептуального овноблоку в дупі Левандівки тяжко пояснити зміст інвестування в бізнес клас в файній локації
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02

  juristkostya написав:
  Bolt написав:Учитывая, что сегодня заскочил на работа на пару часиков, в перерыве между занятием своими делами, то минималка вполне норм.

Я просто не понимаю сам процесс физического выживания на эту з.п.

солдат спит - служба идет.
Так і тут, стаж пенсійний капає, а крім зепешки є орендний пасивний дохід.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:07

  Faceless написав:Ну, если он гоняет чаи весь день, или приходит на пару часов - то и 5кг не заработал. Просто если так все происходит, как вы описываете - нецелесообразно держать этих людей в штате. Я только за, чтобы инженер зарабатывал 100к, но не за то, что он на пару часов в день придёт чай попить. Пусть по контракту обслуживает ряд организаций, тех же Вузов, и будет работа, будет результат, будет за что платить.

Болт писав що в нього є якісь специфічні сертифікації...
Напр. як Юра теплотехнік. Там який нормоконтроль... і хто тобі його зробить, чи долярчику, якщо захоче техпроект щоб узаконити з 1к зроблену 2к, яка відчувається як 3к.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:50

  flyman написав:я думаю, що це цінувачу концептуального овноблоку в дупі Левандівки тяжко пояснити зміст інвестування в бізнес клас в файній локації


Колись пригадую костяюморист, щось там шукав у Львові для інвештицій чи просто грошву десь припаркувати ( так толком і не сказав). Але за те, що він мене добре так смішив та розважав деякий час, пораджу йому інвестувати на догострок у цьому жк на Коновальця 21 ( не шуткую).
З умовою, якщо не брати до уваги, ТЕОРЕТИЧНО можливий військовий конфлікт з росією чи якусь ще там чергову світову економічну кризу, коли "сипатись" в Україні почне все і вся...
roberto dark
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