Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Bolt написав:Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.
Все эти дипломы и универы - зло (если конечно не какой-то MTI или Стендфорд (не тот который ЖК в Киеве)). Говорю как человек с 2-мя дипломами.
Да с дипломом как то бетон на стройке легче мешать.
Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше )))
juristkostya написав:Да, но без диплома можно начать на 5 лет раньше ))
Що Успіх і зробив в прямому значені цього вищесказаного)) - в Польщі!
Долярчик, я вперше почав мішати бетон в Польщі в 95 році за 1,20зл/год, коли вчився в полутесі, на літніх канікулах, і вже тоді зрозумів, що краще сидіти в теплому кабінеті і перекидувати папірці з місця на місце.
Продавцям доведеться знизити "апетит", щоб продати квартиру: куди прямує ринок нерухомості
Наразі реальна ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит", або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян відчутно зростуть.
roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2 Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
По 2 куя з хвостиком На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? Серйозно?
Бідному багатого не зрозуміти. Це ж РЕАЛЬНА ЕЛІТКА, МОЖЛИВО БУДЕ ОДИН З КРАЩИХ ЖК У ЛЬВОВІ. У КИЄВІ НА ПОДІБНУ НОВОБУДОВУ ЦІНА ДО 7000$ ЗА МЕТР В ЖК LINDEN, НАПРИКЛАД. ТО ХІБА У ЛЬВОВІ 2000$ ЗА МЕТР, В ЧАСИ КОЛИ ГРОШІ ЗНЕЦІНЮЮТЬСЯ МАЙЖЕ НЕ ЩОДНЯ, НЕ МОЖЕ БУТИ? В 2024 РОЦІ ГОТОВА ВЖЕ МОЖЕ БУТИ І 3000$ ЗА МЕТР, ЯКЩО НЕ БІЛЬШЕ! ЧОМУ? ПРОСТО ТОМУ, ЩО ЦЕ ЕКСЛЮЗИВ
я думаю, що це цінувачу концептуального овноблоку в дупі Левандівки тяжко пояснити зміст інвестування в бізнес клас в файній локації
Faceless написав:Ну, если он гоняет чаи весь день, или приходит на пару часов - то и 5кг не заработал. Просто если так все происходит, как вы описываете - нецелесообразно держать этих людей в штате. Я только за, чтобы инженер зарабатывал 100к, но не за то, что он на пару часов в день придёт чай попить. Пусть по контракту обслуживает ряд организаций, тех же Вузов, и будет работа, будет результат, будет за что платить.
Болт писав що в нього є якісь специфічні сертифікації... Напр. як Юра теплотехнік. Там який нормоконтроль... і хто тобі його зробить, чи долярчику, якщо захоче техпроект щоб узаконити з 1к зроблену 2к, яка відчувається як 3к.
flyman написав:я думаю, що це цінувачу концептуального овноблоку в дупі Левандівки тяжко пояснити зміст інвестування в бізнес клас в файній локації
Колись пригадую костяюморист, щось там шукав у Львові для інвештицій чи просто грошву десь припаркувати ( так толком і не сказав). Але за те, що він мене добре так смішив та розважав деякий час, пораджу йому інвестувати на догострок у цьому жк на Коновальця 21 ( не шуткую). З умовою, якщо не брати до уваги, ТЕОРЕТИЧНО можливий військовий конфлікт з росією чи якусь ще там чергову світову економічну кризу, коли "сипатись" в Україні почне все і вся...