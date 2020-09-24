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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:49
juristkostya написав:
Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.
А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:20
Успіх написав: juristkostya написав:
Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.
А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?
коэффициент на срочную продажу - порядка 0,7 от цены, определённой уже за вычетом скидки на торг.
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