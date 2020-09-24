А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:20
коэффициент на срочную продажу - порядка 0,7 от цены, определённой уже за вычетом скидки на торг.
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:26
Був вільний час і займався ремонтами. Зараз шукаю серед знайомих, хто саме швидше звільниться, щоб співпрацювати.
На кожному ремонті у будь-кого залишаються профіля, шурупи, гіпсокартон, шланги, шпалери, плитка, та інструменти. Купа шпателів, шпаклівок, клеїв. Це все купується впритик у розрахунку на один ремонт, але залишки зменшують собівартість іншого. Саме тому хотілось по максимуму все використати) і ремонт , то стиль життя))
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:39
Цікаво, що всі ці спеціалісти б робили
-якби прорвало водопровід і не прийшов би сантехнік , або якби заявив 500дол за виїзд +робота + матеріали. Адже спеціаліст + терміновість
-якби якби полетіли автомати, поплавалась проводка
-якби не поприбирати на роботі/тре ікрі/офісі
-якби пекар і кухар не вийшли на роботу і не булоб кому приготувати і подати під ніс каву, круасани, хліб
- якби продавці у АТБ/сільпо не виклали товар на полки
І це ща мінімалку.
Чомусь таксист купує новішу машину за 15-20 тис щоб бути «в пріоритеті» і в МІСЯЦЬ для сім’ї витягнути 500-700 дол. А фотограф, купивши камеру за 1тис і об’єктивів за 2 тис— вважають себе ТОПовими і беруть за зйомку 500-1000дол. Ну так, ще 2 дні посидіти за компом.
- чому пацани, які прокладають кабеля для інтернету мають 400-500дол, а айтішники в районі 3 тис.
Бо тих що багато заробляють одиниці чи сотні, а основної маси, які змушені працювати за мінімалку - десятки тисяч.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:01
Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.[/quote]
Це на перекладача чи вчителя іноземної?) 😂
Зараз сиджу на роботі, і за 5 метрів від мене сидить хлопець який вивчив англійську та американську по мультиках та фільмах.
Це хороший варіант дивитись , навіть , без розуміння сказаного, та читати тексти в голос, також без розуміння. Раджу спробувати та добре обдумати чи варто ходити до репетиторів.
Я колись спостерігав: мадам (однокласниця) гордо прийшла на урок англійської і їй не цікаво сидіти вз ніде Бродами, бо вона все знає. А насправді я і інші вчились на уроці чи були присутні, а дана особа ввечері перед заняттям провела даний урок. І для неї виглядає, що вчитель не дає жодних знань.
Можливо діти
- не навчені вчитись.
- не мають розуміння потреби (у мене так було з англійською)
- захисний рефлекс, бо їх заставляють.
Нас тут у офісі щараз сидить десь 30 людей: одна мова -вільне володіння, друга - розуміння що зочуть, але важко відповісти. З/п на руки 10-16тис, в щалежності від кількості відпрацьованих років та посади. Є тут і Компютерщик, і педагоги, і фармацевти, і геологи, в бухгалтера та економісти. Але узяли за знання мови і всі виконують роботу економістів/логістів.
Можливо замість місяця репетиторства поїхати на 2 тижні на відпочинок і доручити спілкування дитині вз водіями автобусів, екскурсоводами, офіціантами у кафешках і т.д. І більш ніж впевнений, що дитині буде соромно і по поверненні додому візьметься за вивчення мови. Має бути мета. Поняття «треба» дорослій людині не підходить.
Не чіпайте вчителів: вони дають знання на ствльки, на скільки ті знання готові сприймати діти. Це 95% вчителів.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:22
Та ні))) просто пишуть терміново у заязку із виїздом.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:27
я тоже заметил если написать "срочно" тут же все слетаются и покупают.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:32
Це на перекладача чи вчителя іноземної?) 😂
Зараз сиджу на роботі, і за 5 метрів від мене сидить хлопець який вивчив англійську та американську по мультиках та фільмах.
Це хороший варіант дивитись , навіть , без розуміння сказаного, та читати тексти в голос, також без розуміння. Раджу спробувати та добре обдумати чи варто ходити до репетиторів.
Я колись спостерігав: мадам (однокласниця) гордо прийшла на урок англійської і їй не цікаво сидіти вз ніде Бродами, бо вона все знає. А насправді я і інші вчились на уроці чи були присутні, а дана особа ввечері перед заняттям провела даний урок. І для неї виглядає, що вчитель не дає жодних знань.
Можливо діти
- не навчені вчитись.
- не мають розуміння потреби (у мене так було з англійською)
- захисний рефлекс, бо їх заставляють.
Нас тут у офісі щараз сидить десь 30 людей: одна мова -вільне володіння, друга - розуміння що зочуть, але важко відповісти. З/п на руки 10-16тис, в щалежності від кількості відпрацьованих років та посади. Є тут і Компютерщик, і педагоги, і фармацевти, і геологи, в бухгалтера та економісти. Але узяли за знання мови і всі виконують роботу економістів/логістів.
Можливо замість місяця репетиторства поїхати на 2 тижні на відпочинок і доручити спілкування дитині вз водіями автобусів, екскурсоводами, офіціантами у кафешках і т.д. І більш ніж впевнений, що дитині буде соромно і по поверненні додому візьметься за вивчення мови. Має бути мета. Поняття «треба» дорослій людині не підходить.
Не чіпайте вчителів: вони дають знання на ствльки, на скільки ті знання готові сприймати діти. Це 95% вчителів.[/quote]
Так по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.
Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара компТак по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.
Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара комп з смартом все більше відволікають від навчання. +навіть не можеш контролювати навчання дитини, раніше вчитель завалив грубу двійку в щоденник - отримав звіздюлей-пішов вчити, зара за тиждень до кінця четверті дають листок з оцінками-коли, це вже не має практично жодного значення. Електронні щоденники- все через дупу.
|