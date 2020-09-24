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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.

А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:20

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.

А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?

коэффициент на срочную продажу - порядка 0,7 от цены, определённой уже за вычетом скидки на торг.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:26

  Успіх написав:
  vasilii написав:Як кому виходить.
Я знаю багато людей які не хочуть паритись із ремонтом і купують квартир. Вже готові... є такі. От і думаю орієнтуватись на даний сегмент ринку

А чому вирішили заморочитись з ремонтом для перепродажу?
І то ще так, якщо б мали багато вільного часу, а то ж по вечорах "мучаєтесь"...
Чому не раз - і продати без ремонту/менінгіту? ;)


Був вільний час і займався ремонтами. Зараз шукаю серед знайомих, хто саме швидше звільниться, щоб співпрацювати.
На кожному ремонті у будь-кого залишаються профіля, шурупи, гіпсокартон, шланги, шпалери, плитка, та інструменти. Купа шпателів, шпаклівок, клеїв. Це все купується впритик у розрахунку на один ремонт, але залишки зменшують собівартість іншого. Саме тому хотілось по максимуму все використати) і ремонт , то стиль життя))
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:39

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Тобто, за місяць 80-100Кгрн?

так, за місяць 80-100 тис грн, - велика частина у Львові - ІТ, де 3 тис дол, це звична сума, якщо досвід роботи 5+ років і не стеля по доходу (дефіцит толкових людей зараз шалений), інша частина - рієлтори (типово 3-5% від вартості проданого обєкту), ще одна - дизайнери/архітектори (це про толкових), хороші ведучі подій - 800-1500уе за подію, хороші фотографи - 800-1000уе за зйомку весілля. вже не кажучи про блогерів де 1 пост чи сторі коштують більше 20 тис грн. за 5 років можна навчитись всьому що людина захоче, якщо є мотивація.


Цікаво, що всі ці спеціалісти б робили
-якби прорвало водопровід і не прийшов би сантехнік , або якби заявив 500дол за виїзд +робота + матеріали. Адже спеціаліст + терміновість
-якби якби полетіли автомати, поплавалась проводка
-якби не поприбирати на роботі/тре ікрі/офісі
-якби пекар і кухар не вийшли на роботу і не булоб кому приготувати і подати під ніс каву, круасани, хліб
- якби продавці у АТБ/сільпо не виклали товар на полки
І це ща мінімалку.

Чомусь таксист купує новішу машину за 15-20 тис щоб бути «в пріоритеті» і в МІСЯЦЬ для сім’ї витягнути 500-700 дол. А фотограф, купивши камеру за 1тис і об’єктивів за 2 тис— вважають себе ТОПовими і беруть за зйомку 500-1000дол. Ну так, ще 2 дні посидіти за компом.
- чому пацани, які прокладають кабеля для інтернету мають 400-500дол, а айтішники в районі 3 тис.

Бо тих що багато заробляють одиниці чи сотні, а основної маси, які змушені працювати за мінімалку - десятки тисяч.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:01

  Bolt написав:
  juristkostya написав:Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.

Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял?

Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.[/quote]

Це на перекладача чи вчителя іноземної?) 😂
Зараз сиджу на роботі, і за 5 метрів від мене сидить хлопець який вивчив англійську та американську по мультиках та фільмах.
Це хороший варіант дивитись , навіть , без розуміння сказаного, та читати тексти в голос, також без розуміння. Раджу спробувати та добре обдумати чи варто ходити до репетиторів.
Я колись спостерігав: мадам (однокласниця) гордо прийшла на урок англійської і їй не цікаво сидіти вз ніде Бродами, бо вона все знає. А насправді я і інші вчились на уроці чи були присутні, а дана особа ввечері перед заняттям провела даний урок. І для неї виглядає, що вчитель не дає жодних знань.
Можливо діти
- не навчені вчитись.
- не мають розуміння потреби (у мене так було з англійською)
- захисний рефлекс, бо їх заставляють.

Нас тут у офісі щараз сидить десь 30 людей: одна мова -вільне володіння, друга - розуміння що зочуть, але важко відповісти. З/п на руки 10-16тис, в щалежності від кількості відпрацьованих років та посади. Є тут і Компютерщик, і педагоги, і фармацевти, і геологи, в бухгалтера та економісти. Але узяли за знання мови і всі виконують роботу економістів/логістів.

Можливо замість місяця репетиторства поїхати на 2 тижні на відпочинок і доручити спілкування дитині вз водіями автобусів, екскурсоводами, офіціантами у кафешках і т.д. І більш ніж впевнений, що дитині буде соромно і по поверненні додому візьметься за вивчення мови. Має бути мета. Поняття «треба» дорослій людині не підходить.
Не чіпайте вчителів: вони дають знання на ствльки, на скільки ті знання готові сприймати діти. Це 95% вчителів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Бо тих що багато заробляють одиниці чи сотні, а основної маси, які змушені працювати за мінімалку - десятки тисяч.

Зараз Вам тут скажуть - а хто ж їх змусив?))
Нехай ідуть в фотографи, чи в блоХери - знімати тік-токи :mrgreen:
А то чогось мучаться на касі атб по 12год))
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:22

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.

А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?



Та ні))) просто пишуть терміново у заязку із виїздом.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:27

  vasilii написав:
  Успіх написав:
  juristkostya написав:Добросовестный оценщик всегда закладывает -10...15% на торг относительно цены предложения. Десятилетиями проверенная величина.

А якщо хочуть швидко продати, то пишуть "терміново" і ціну виставляють на 10% меншу, за сусідські хотєлки?



Та ні))) просто пишуть терміново у заязку із виїздом.
я тоже заметил если написать "срочно" тут же все слетаются и покупают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:32

  vasilii написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.

Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял?

Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.


Це на перекладача чи вчителя іноземної?) 😂
Зараз сиджу на роботі, і за 5 метрів від мене сидить хлопець який вивчив англійську та американську по мультиках та фільмах.
Це хороший варіант дивитись , навіть , без розуміння сказаного, та читати тексти в голос, також без розуміння. Раджу спробувати та добре обдумати чи варто ходити до репетиторів.
Я колись спостерігав: мадам (однокласниця) гордо прийшла на урок англійської і їй не цікаво сидіти вз ніде Бродами, бо вона все знає. А насправді я і інші вчились на уроці чи були присутні, а дана особа ввечері перед заняттям провела даний урок. І для неї виглядає, що вчитель не дає жодних знань.
Можливо діти
- не навчені вчитись.
- не мають розуміння потреби (у мене так було з англійською)
- захисний рефлекс, бо їх заставляють.

Нас тут у офісі щараз сидить десь 30 людей: одна мова -вільне володіння, друга - розуміння що зочуть, але важко відповісти. З/п на руки 10-16тис, в щалежності від кількості відпрацьованих років та посади. Є тут і Компютерщик, і педагоги, і фармацевти, і геологи, в бухгалтера та економісти. Але узяли за знання мови і всі виконують роботу економістів/логістів.

Можливо замість місяця репетиторства поїхати на 2 тижні на відпочинок і доручити спілкування дитині вз водіями автобусів, екскурсоводами, офіціантами у кафешках і т.д. І більш ніж впевнений, що дитині буде соромно і по поверненні додому візьметься за вивчення мови. Має бути мета. Поняття «треба» дорослій людині не підходить.
Не чіпайте вчителів: вони дають знання на ствльки, на скільки ті знання готові сприймати діти. Це 95% вчителів.[/quote]
Так по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.
Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара компТак по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.
Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара комп з смартом все більше відволікають від навчання. +навіть не можеш контролювати навчання дитини, раніше вчитель завалив грубу двійку в щоденник - отримав звіздюлей-пішов вчити, зара за тиждень до кінця четверті дають листок з оцінками-коли, це вже не має практично жодного значення. Електронні щоденники- все через дупу.
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