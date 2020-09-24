Додано: Чет 23 гру, 2021 14:32

vasilii написав: Bolt написав: juristkostya написав: Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили. Ну, когда я поступал почти 30 лет назад, репетиторы ещё не были таким распространённым явлением как сейчас. Да и учителя в школе ещё более- менее учили.

Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял? Но дочке вы готовите карьеру в наши дни, я правильно понял?

Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе. Да. С репетиторами еле на иньяз удалось поступить, контрактный. На бюджет проходной вообще192 бала был. Даже Долярчика написал, что его жена в школе за 7 кг ЗП не собирается напрягаться. Дети не хотят учиться. А поступать нужно, вот и вбухали в репетиторов бабло равное двум годам обучения на контракте в универе.

Це на перекладача чи вчителя іноземної?) 😂Зараз сиджу на роботі, і за 5 метрів від мене сидить хлопець який вивчив англійську та американську по мультиках та фільмах.Це хороший варіант дивитись , навіть , без розуміння сказаного, та читати тексти в голос, також без розуміння. Раджу спробувати та добре обдумати чи варто ходити до репетиторів.Я колись спостерігав: мадам (однокласниця) гордо прийшла на урок англійської і їй не цікаво сидіти вз ніде Бродами, бо вона все знає. А насправді я і інші вчились на уроці чи були присутні, а дана особа ввечері перед заняттям провела даний урок. І для неї виглядає, що вчитель не дає жодних знань.Можливо діти- не навчені вчитись.- не мають розуміння потреби (у мене так було з англійською)- захисний рефлекс, бо їх заставляють.Нас тут у офісі щараз сидить десь 30 людей: одна мова -вільне володіння, друга - розуміння що зочуть, але важко відповісти. З/п на руки 10-16тис, в щалежності від кількості відпрацьованих років та посади. Є тут і Компютерщик, і педагоги, і фармацевти, і геологи, в бухгалтера та економісти. Але узяли за знання мови і всі виконують роботу економістів/логістів.Можливо замість місяця репетиторства поїхати на 2 тижні на відпочинок і доручити спілкування дитині вз водіями автобусів, екскурсоводами, офіціантами у кафешках і т.д. І більш ніж впевнений, що дитині буде соромно і по поверненні додому візьметься за вивчення мови. Має бути мета. Поняття «треба» дорослій людині не підходить.Не чіпайте вчителів: вони дають знання на ствльки, на скільки ті знання готові сприймати діти. Це 95% вчителів.[/quote]Так по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара компТак по диплому буде перекладач німецької, друга англійська. Той же диплом дозволяє працювати вчителем.Я в свої роки теж не дуже, щоб хотів вчитися, але тоді не було такого фактору який відволікає від навчання, як компьютер. Раніше десь пішов полазив по вулиці, по катався на ровері, немає чим зайнятись пішов повчився. А зара комп з смартом все більше відволікають від навчання. +навіть не можеш контролювати навчання дитини, раніше вчитель завалив грубу двійку в щоденник - отримав звіздюлей-пішов вчити, зара за тиждень до кінця четверті дають листок з оцінками-коли, це вже не має практично жодного значення. Електронні щоденники- все через дупу.