Соромлюсь запитати - а яке ім'я Вашого припиздента?
Назвіть його, не приховуйте від нас!
Чи з Ростову пишете?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:15
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
очередной пример безграмотной журналистики и бездумного репоста:
сроков постановки на воинский учёт для женщин в законе нет, медицинских требований тоже нет. А когда нет срока исполнения обязанности - не может быть и ответственности за неисполнение, это, надеюсь, пояснений не требует?
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