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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:59
vasilii написав: Frant написав: vasilii написав:
Купа шпателів, шпаклівок, клеїв. Це все купується впритик у розрахунку на один ремонт, але залишки зменшують собівартість іншого
Півмішка цементу, мішок безпіщанки, 10 м електрокабелю і піврулона шпалер - зменшують собівартість другого ремонту???? Нууууу???)))
Це ви просто так щоб щось написати?)
Відра фарби з 10 літер, залишилось 8. Тобто з суми 1500грн залишилось 8/10.
З рулони шпалер з25 метрів погонних (квадрат них) залишилось 15. Вартість 700грн.
Залишки гіпсокартонів від 5-10 листів.
Ламінату-паркету все пару метрів залишається. Плитки також.
Шурупи-дюбеля- все 1-2 пачки.
Накопичені знижки у різних магазинах, у мебельщиків.
Якщо врахувати, що купується по одній ціні і на декілька тисяч все залишається, а ціна вже інша, то таки в ходить. До сантехніки різні шланги- прокладки.
Минулого тижня прокладав кабель- проводку. 3*2,5 бухта куплена по 1599грн, рік назад, а зараз 3599грн.
А інколи і пів мішка шпаклівки відіграє роль.
Це хто так матеріал закуповує, що по 5-10 листів гіпсокартону і 8 відер фарби залишається?!
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Bolt
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:04
Bolt написав:
хто так матеріал закуповує, що по 5-10 листів гіпсокартону і 8 відер фарби залишається?!
ті, хто не в ладах з шкільною арифметикою.
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Frant
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:32
Bolt написав:
8 відер фарби залишається?!
Літрів, а не відер!
Взагалі, то цікава тема - можна і в сусідів, якщо це в новобуді - скуповувати за пів ціни залишкові матеріали.
Бо, в Вайбер-чаті, сусіди часто пропонують то одне, то інше, коли в них добігає ремонт кінця))
А "козлів" безкоштовно, дуууууже багато пропонують!
Я і свій стіл віддав задарма(міцний, - збитий з піддонів) і декілька омноблоків б/у(так як дверний пройом зміщував - то декілька залишилось) віддав - правда, сусіди дали пачку кави за них))
Деякі сусіди пропонували вхідні двері за 1 чи 1,5Кгрн(металеві, встановлені забудовником)
Коротше справді, як не поспішати з ремонтом, то можна багато будматеріалів набрати за пів ціни, або за копійки!👍🍻
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Успіх
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:44
Успіх написав: Bolt написав:
8 відер фарби залишається?!
Літрів, а не відер!
Взагалі, то цікава тема - можна і в сусідів, якщо це в новобуді - скуповувати за пів ціни залишкові матеріали.
Бо, в Вайбер-чаті, сусіди часто пропонують то одне, то інше, коли в них добігає ремонт кінця))
А "козлів" безкоштовно, дуууууже багато пропонують!
Я і свій стіл віддав задарма(міцний, - збитий з піддонів) і декілька омноблоків б/у(так як дверний пройом зміщував - то декілька залишилось) віддав - правда, сусіди дали пачку кави за них))
Деякі сусіди пропонували вхідні двері за 1 чи 1,5Кгрн(металеві, встановлені забудовником)
Коротше справді, як не поспішати з ремонтом, то можна багато будматеріалів набрати за пів ціни, або за копійки!👍🍻
У нас бесплатно раздавали, а где их хранить если кладовку тоже надо покупать и стоит она в 100500 раз дороже остатков стройматериалов и пары велосипедов. Ещё бесплатно раздают шкафы и диваны, когда покупают новые. Я сам раздаю что то периодически.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:49
Туж таки шпаклівки, навряд чи взяв би БУ. В розкритому вигляді досить швидко йде грудками. Потім замахаєшся шпаклювати.
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Bolt
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:52
Bolt написав:
Туж таки шпаклівки, навряд чи взяв би БУ. В розкритому вигляді досить швидко йде грудками. Потім замахаєшся шпаклювати.
Шпаклёвку покупаю только в вёдрах, во первых она там без комков, во вторых в нее что то добавляют что резиновый шпатель скользит как нож по маслу, в третьих она стартовая и она же финишная (рукам меньше работы), в четвёртых ведро закрыл и пару лет она может постоять если не на солнце и есть место где хранить, в хозяйстве шпаклёвка, краска и клей нужны всегда. По крайней мере мне.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:07
vitaliian написав: Bolt написав:
Туж таки шпаклівки, навряд чи взяв би БУ. В розкритому вигляді досить швидко йде грудками. Потім замахаєшся шпаклювати.
Шпаклёвку покупаю только в вёдрах, во первых она там без комков, во вторых в нее что то добавляют что резиновый шпатель скользит как нож по маслу, в третьих она стартовая и она же финишная (рукам меньше работы), в четвёртых ведро закрыл и пару лет она может постоять если не на солнце и есть место где хранить, в хозяйстве шпаклёвка, краска и клей нужны всегда. По крайней мере мне.
Как хруща ремонтиррвал, в качестве стартовой ротбанд использовал, пятимиллиметповые неровности фиг шпаклевкой из ведра выровняешь.
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Bolt
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:12
Bolt есть очень густые шпаклёвки не помню название, хоть лепнину на потолке лепи (не сползает и не капает), но это уже сильно дороже выйдет из за большого расхода.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:18
Успіх написав:
Взагалі, то цікава тема - можна і в сусідів, якщо це в новобуді - скуповувати за пів ціни залишкові матеріали.
Бо, в Вайбер-чаті, сусіди часто пропонують то одне, то інше, коли в них добігає ремонт кінця))
А "козлів" безкоштовно, дуууууже багато пропонують!
Можна бізнес організувати успішним долярчекам, перепродавати залишки(((
і заробити грошей ще на один курятник в Єпенях облцентра?
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Frant
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:20
vitaliian написав:Bolt
есть очень густые шпаклёвки не помню название, хоть лепнину на потолке лепи (не сползает и не капает), но это уже сильно дороже выйдет из за большого расхода.
Кстати родбанд, если приловчится можна так отшкурить, что поверхность идеально ровная, и финишная шпаклёвка фактически одет как фон под покраску.
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Bolt
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