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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 гру, 2021 11:26
Bolt написав:
родбанд, если приловчится можна так отшкурить, что поверхность идеально ровная
Так, так!
Фінішна штукатурка - то непотріб, розкіш. Її важко класти і погано шліфувати)))
Тому успішні обходяться без неї.
Взагалі, безпіщанка на стінах - то лишнє)))
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:31
Frant написав: Bolt написав:
родбанд, если приловчится можна так отшкурить, что поверхность идеально ровная
Так, так!
Фінішна штукатурка - то непотріб, розкіш. Її важко класти і погано шліфувати)))
Тому успішні обходяться без неї.
Взагалі, безпіщанка на стінах - то лишнє)))
В будинку в себе, взагалі все вапняковими шпаклівками і фарбами робив. В виду того, що не знав, як в подальшому буде експлуатуватися(не знав, що з опаленням буде) А вапно більш стійке до грибків, ніж гіпс)
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:39
vitaliian написав:
У нас бесплатно раздавали
Крім столів/козлів - у нас дуууууже рідко щось могли "просто так" віддати))
Переважно безкоштовно давали - відкритий мішок/пів мішка якоїсь суміші, чи б/у омноблок на самовиніс з квартири.
Але, отак умовний Флай, почекавши 3-6міс. після здачі будинку - може легко собі натаскати за копійки різних сумішів(розкриті мішки можна зразу запакувати/зав'язати в 2 пакети від сміття - і вони, частенько ще добре зберігаються декілька місяців), відерок з шпаклівками/фарбами і т.п. - і зробити економ-ремонт ще вдвічі дешевшим!
(за умови, що сам буде робити собі ремонт)
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:25
Успіх написав:
отак умовний Флай, почекавши 3-6міс. після здачі будинку - може легко собі натаскати за копійки різних сумішів(розкриті мішки можна зразу запакувати/зав'язати в 2 пакети від сміття - і вони, частенько ще добре зберігаються декілька місяців), відерок з шпаклівками/фарбами і т.п. - і зробити економ-ремонт ще вдвічі дешевшим!
не умовний Флай, який взагалі не робить ремонти (тому що рахує копійчину), а умовний успішний успіх-долярчик, який все хоче на шару
)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 28 гру, 2021 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:29
flyman написав: dinozavrik написав:
По перше трохи інші навики потрібно мати щоб прокладати кабелі і щоб працювати в ІТ на клієнта.
Лякаєте технарів поламаною проводкою? Знаєте що вони роблять у вільний час, і скільки паяльників мають?
По друге - топові фотографи це не про «купити камеру і обєктив за тисячу доларів» один нулик пропустили як мінімум, і купу досвіду, відповідальність, бренд, і відсутність вихідних - коли у всіх вихідні і не один рік. Просто комусь хто купив камеру - ніхто ні тисячу ні 500 ні 200 не дасть
А електрики мають мінімалку? Коли на обєкті прокладали то за тиждень роботи десь тисяча уе і пішла.
Якщо все так просто - то всі б займались цим, тільки не всі хочуть і не всі можуть.
Таксист який купує за 15 тис новішу машину не знає де ті гроші використати щоб заробити більше і вкладає в те що знає
На жодній роботі гроші з неба не падають, перед тим як про когось розказути - спробуйте, скажете скільки вам людей заплатило тисячу за зйомку, для прикладу. Навіть камеру вам організую за 5 тис уе - якщо когось знайдете
Ну і - ми на фінансовому форумі, в гілці де люди говорять про Додаткове житло в оренду ( і оренда більша ніж мінімалка) ви прагнете заробляти мінімалку? Ваше право. Хочете переконати що всі працюють на мінімалку? Тут не вийде, (як би тоді оренду платили), і це не про одиниці а про десятки тисяч людей у Львові
Зараз з боку роботодавця, і знайти людину без досвіду, з мінімальними знаннями компютера ( не програмісти та не тестери) на 500$ чистими на етап навчання і більше після нього - дуже не просто, і не треба авто, і офіс зручний
Пропоную закінчувати офтоп, і повертатись до теми оренди.
Мені шпечіалісти як клали інторнет кабель, так зафігачили перфоратором в кабель Освітлення в калідорі МЗК і вибило і світло, і щитову з роутером майстрів і в ОСББ в щитовій вигорів автомат і розпідарасили стіну в МЗК в 2х місцях.
Макаки з перфоратором.
Навіть не знаю, за що їм 500уїв, знав би що такі шпечіалісти, акуратно сам би висверлив отвір.
Або ви би попали на той самий кабель)))
Аналогічну мав історію коли біля дверей вже чіпали домофон, а там з якоїсь радості вхідний кабель на квартиру...
У су їда під мною - прокладали кабель під інтернет і пробили стояк волюлопостачання.... хотя цого там не мало бути. На в мурували шахту трішки по діагоналі... а хлопці певно про то мали здогадатись..
це все людський фактор.
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