dinozavrik написав:

По перше трохи інші навики потрібно мати щоб прокладати кабелі і щоб працювати в ІТ на клієнта.Лякаєте технарів поламаною проводкою? Знаєте що вони роблять у вільний час, і скільки паяльників мають?По друге - топові фотографи це не про «купити камеру і обєктив за тисячу доларів» один нулик пропустили як мінімум, і купу досвіду, відповідальність, бренд, і відсутність вихідних - коли у всіх вихідні і не один рік. Просто комусь хто купив камеру - ніхто ні тисячу ні 500 ні 200 не дастьА електрики мають мінімалку? Коли на обєкті прокладали то за тиждень роботи десь тисяча уе і пішла.Якщо все так просто - то всі б займались цим, тільки не всі хочуть і не всі можуть.Таксист який купує за 15 тис новішу машину не знає де ті гроші використати щоб заробити більше і вкладає в те що знаєНа жодній роботі гроші з неба не падають, перед тим як про когось розказути - спробуйте, скажете скільки вам людей заплатило тисячу за зйомку, для прикладу. Навіть камеру вам організую за 5 тис уе - якщо когось знайдетеНу і - ми на фінансовому форумі, в гілці де люди говорять про Додаткове житло в оренду ( і оренда більша ніж мінімалка) ви прагнете заробляти мінімалку? Ваше право. Хочете переконати що всі працюють на мінімалку? Тут не вийде, (як би тоді оренду платили), і це не про одиниці а про десятки тисяч людей у ЛьвовіЗараз з боку роботодавця, і знайти людину без досвіду, з мінімальними знаннями компютера ( не програмісти та не тестери) на 500$ чистими на етап навчання і більше після нього - дуже не просто, і не треба авто, і офіс зручнийПропоную закінчувати офтоп, і повертатись до теми оренди.