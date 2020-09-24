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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:17
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
подвох в том что это предлагалось не одномоментно а на протяжении 10 лет. Ждать 10 лет пока тебе надают материалов на ремонт
Ааааааа, - я думав, що це в перший рік так, після здачі, коли йдуть найактивніше і найбільше ремонтів у будинку.
Справедливости ради нарот деньги считать умеет и ничего особенно ценного не выбрасывает. Я лично выбросил 2 козла, немного гипсокартона (2-3м2), надувные матрасы (начали спускать) , битую керам.плитку и электроплитку (газ дали не сразу).
Ну так, але за півціни, думаю легко віддадуть залишившихся 2-3 мішки клею до плитки, чи мішок шпаклівки...
А під ремонт підвалу Флая, то і обрізки плитки/ламінату підійдуть!
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42
Faceless написав: vasilii написав:
З рулони шпалер з25 метрів погонних (квадрат них) залишилось 15. Вартість 700грн.
Аж цікаво, як то воно, різними шпалерами з залишків обклеювати квартиру. Хіба "суровий економ-лофт" як у Флая
А ви уявіть , що у кімнаті є 4 стіни. Уявили?) от одну приклеїв шпалерами (з малюнком) із попереднього ремонту, а три інші з білими флізелінлвими. От і виходить, що стіна де буде телевізор має фон. Тобто 2,47*3,6м буде поклеїно шпалерами із малюнком (одного виду) із попереднього ремонту.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:19
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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