RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:17

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:подвох в том что это предлагалось не одномоментно а на протяжении 10 лет. Ждать 10 лет пока тебе надают материалов на ремонт

Ааааааа, - я думав, що це в перший рік так, після здачі, коли йдуть найактивніше і найбільше ремонтів у будинку.

Справедливости ради нарот деньги считать умеет и ничего особенно ценного не выбрасывает. Я лично выбросил 2 козла, немного гипсокартона (2-3м2), надувные матрасы (начали спускать) , битую керам.плитку и электроплитку (газ дали не сразу).

Ну так, але за півціни, думаю легко віддадуть залишившихся 2-3 мішки клею до плитки, чи мішок шпаклівки...

А під ремонт підвалу Флая, то і обрізки плитки/ламінату підійдуть! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 18.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42

  Faceless написав:
  vasilii написав:З рулони шпалер з25 метрів погонних (квадрат них) залишилось 15. Вартість 700грн.

Аж цікаво, як то воно, різними шпалерами з залишків обклеювати квартиру. Хіба "суровий економ-лофт" як у Флая



А ви уявіть , що у кімнаті є 4 стіни. Уявили?) от одну приклеїв шпалерами (з малюнком) із попереднього ремонту, а три інші з білими флізелінлвими. От і виходить, що стіна де буде телевізор має фон. Тобто 2,47*3,6м буде поклеїно шпалерами із малюнком (одного виду) із попереднього ремонту.
vasilii
 
Повідомлень: 74
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:19

Це - перемога!© Це - УСПІХ!!!©®™


ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™

п.с.
Ось моя квіточка - біло-ЗЕлененька! :D
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 18.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:16

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

З прийдешнім Новим 2022 роком!!!🌲🐅
Бажаю всім друзям, щоб в Новому 2022 році були здорові, щасливі і купили собі, хоча б невеличку смарт-квартирку! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 18.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:25

Не забываем про добро!

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 877878879880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonzo і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 446, 447, 448
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4476 686055
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 16:32
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
167 33368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 19:51
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.