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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:45

  Успіх написав:Ну що, настав час написати інсайд від племінниці-ріелторші, яка вже звільнилась перед Новим роком(так як за ~ 3міс роботи, вона здала всього лиш щось 2 квартири)

Що і треба було доказати. Я ж писав, із самого початку, що ходіння під ручку з татом на перегляди, а в реальності будучи фактично "лункою в казіно" для власника агенції , на яку можливо впаде шарик( випадкова станеться УГОДА
купівлі-продажу-оренди ), до добра не доведуть. Стабільний і достатній заробіток у цій специфічний сфері тільки у одиниць.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:46

Успіх Риелтор имхо умирающая профессия. Когда не было интернета к ним обращались чтобы сдать квартиру, они собирали у себя базу данных вакантных квартир, и кому было нужно платили риелтору за реальный вариант а не за фейки из авизо. Сейчас роль рыла выполняет олх, бесплатно для арендатора.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:56

  vitaliian написав:Успіх Риелтор имхо умирающая профессия. Когда не было интернета к ним обращались чтобы сдать квартиру, они собирали у себя базу данных вакантных квартир, и кому было нужно платили риелтору за реальный вариант а не за фейки из авизо. Сейчас роль рыла выполняет олх, бесплатно для арендатора.

+100%, как и другие профессии наподобии турагентов. Возможно риелторы трансформируются в неких консультантов за фиксированную плату, имеющих большой опыт для тех новых покупателей недвижимости, которые сами не знают, что хотят( не разбираются в рынке, качестве строительства например, особенно на вторичке и прочих многих нюансах).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:05

  Faceless написав:Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити

Тариф за перегляди- це найперша ознака ВИМИРАЮЧОї АГЕНЦІЇ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:34

Добре там - де нас нема!©

  Faceless написав:Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити

Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!

Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Faceless написав:Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити

Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!

Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)
Клієнт і так платить за ці послуги, тому погляд і має бути зі сторони клієнта, це йому послуга, а не рилу. І клієнту не потрібен перегляд як такий, йому потрібно зняти чи купити квартиру. Якщо перегляд не закінчився угодою, нема за що платити, сподобалося там чи ні.
Це як прийти в магазин взуття, і з вас за кожну примірку ще б плату брали, бо, бачте, продавчині тре дупу піднімати.
А всі ці скиглення, що відсотків мало - ні про що. Послуга має приносити якусь користь, якщо користі немає - немає й сенсу їздити
Faceless
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