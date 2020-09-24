|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:45
Успіх написав:
Ну що, настав час написати інсайд від племінниці-ріелторші, яка вже звільнилась перед Новим роком(так як за ~ 3міс роботи, вона здала всього лиш щось 2 квартири)
Що і треба було доказати. Я ж писав, із самого початку, що ходіння під ручку з татом на перегляди, а в реальності будучи фактично "лункою в казіно" для власника агенції , на яку можливо впаде шарик( випадкова станеться УГОДА
купівлі-продажу-оренди ), до добра не доведуть. Стабільний і достатній заробіток у цій специфічний сфері тільки у одиниць.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:46
Успіх Риелтор имхо умирающая профессия. Когда не было интернета к ним обращались чтобы сдать квартиру, они собирали у себя базу данных вакантных квартир, и кому было нужно платили риелтору за реальный вариант а не за фейки из авизо. Сейчас роль рыла выполняет олх, бесплатно для арендатора.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10196
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1788 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:56
vitaliian написав:Успіх
Риелтор имхо умирающая профессия. Когда не было интернета к ним обращались чтобы сдать квартиру, они собирали у себя базу данных вакантных квартир, и кому было нужно платили риелтору за реальный вариант а не за фейки из авизо. Сейчас роль рыла выполняет олх, бесплатно для арендатора.
+100%, как и другие профессии наподобии турагентов. Возможно риелторы трансформируются в неких консультантов за фиксированную плату, имеющих большой опыт для тех новых покупателей недвижимости, которые сами не знают, что хотят( не разбираются в рынке, качестве строительства например, особенно на вторичке и прочих многих нюансах).
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:05
Faceless написав:
Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити
Тариф за перегляди- це найперша ознака ВИМИРАЮЧОї АГЕНЦІЇ.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:34
Faceless написав:
Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити
Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!
Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2424
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:50
Успіх написав: Faceless написав:
Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити
Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!
Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)
Клієнт і так платить за ці послуги, тому погляд і має бути зі сторони клієнта, це йому послуга, а не рилу. І клієнту не потрібен перегляд як такий, йому потрібно зняти чи купити квартиру. Якщо перегляд не закінчився угодою, нема за що платити, сподобалося там чи ні.
Це як прийти в магазин взуття, і з вас за кожну примірку ще б плату брали, бо, бачте, продавчині тре дупу піднімати.
А всі ці скиглення, що відсотків мало - ні про що. Послуга має приносити якусь користь, якщо користі немає - немає й сенсу їздити
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30935
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7427 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 18:01
Faceless написав:
Клієнт і так платить за ці послуги, тому погляд і має бути зі сторони клієнта, це йому послуга, а не рилу. І клієнту не потрібен перегляд як такий, йому потрібно зняти чи купити квартиру. Якщо перегляд не закінчився угодою, нема за що платити, сподобалося там чи ні.
Це як прийти в магазин взуття, і з вас за кожну примірку ще б плату брали, бо, бачте, продавчині тре дупу піднімати.
А всі ці скиглення, що відсотків мало - ні про що. Послуга має приносити якусь користь, якщо користі немає - немає й сенсу їздити
Ок, давайте так -
- всі ці скиглення тому, що ріелтор-початківець СТАРАВСЯ/докладав багато зусиль - а результат - на табло!
Що саме тут не так?
- мало вона старалась? - та ні, навпаки, на ентузіазмі і хотіла заробити по максимумі - а вийшло, бачимо що.
То в чім тут річ?
Щось тут/в цьому бізнесі/в цій схемі побудовано - не так? А от ЩО САМЕ не так?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2424
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:08
Успіх написав: Faceless написав:
Клієнт і так платить за ці послуги, тому погляд і має бути зі сторони клієнта, це йому послуга, а не рилу. І клієнту не потрібен перегляд як такий, йому потрібно зняти чи купити квартиру. Якщо перегляд не закінчився угодою, нема за що платити, сподобалося там чи ні.
Це як прийти в магазин взуття, і з вас за кожну примірку ще б плату брали, бо, бачте, продавчині тре дупу піднімати.
А всі ці скиглення, що відсотків мало - ні про що. Послуга має приносити якусь користь, якщо користі немає - немає й сенсу їздити
Ок, давайте так -
- всі ці скиглення тому, що ріелтор-початківець СТАРАВСЯ/докладав багато зусиль - а результат - на табло!
Що саме тут не так?
- мало вона старалась? - та ні, навпаки, на ентузіазмі і хотіла заробити по максимумі - а вийшло, бачимо що.
То в чім тут річ?
Щось тут/в цьому бізнесі/в цій схемі побудовано - не так? А от ЩО САМЕ не так?
Що старалася - молодець
Але багато очікувати за кілька місяців у сфері, де немає як такого порогу входу, де будь-хто, хоч з середьою освітою і без жодного уявлення про місто, квартири, ремонти, без сертифікації чи хоча б курсів, може стати ріелтором - немає сенсу.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30935
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7427 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:13
Успіх написав:
Ну що, настав час написати інсайд від племінниці-ріелторші, яка вже звільнилась перед Новим роком(так як за ~ 3міс роботи, вона здала всього лиш щось 2 квартири)
Коротше, напишу я цікаві, на мій погляд, тези, які почув від неї:
✓ Сама дивується, за що платять гроші ріелторам в більшості випадків?))
✓ Дивується багатьом власникам квартир, які висувають високі хотєлки за свої старі ремонти!
✓ Дивується багатьом, які не можуть здати квартиру вже 2-3міс, але НЕ хочуть торгуватись/знижувати ціну, хоч є реальний клієнт вже на порозі квартири, якщо ціну скинути на 500грн!(а деякі унікуми, нездавши за 2-3міс - ще й підвищують ціну на 1тис.грн)
✓ Незадоволена, що в цій агенції не беруть кошти/немає тарифу за офф-лайн перегляди квартир! Каже, що в деяких інших агенціях - є тариф 100, чи 200грн за таке. А то, каже, їдеш через цілий Львів на якусь квартиру, стоїш в заторах, купа часу спливає... витрачаєш на доїзд і свій час витрачаєш.... - а в результаті - "...ну ми, подумаєм.... - а ми думали, що нам ціну тут скинуть.... а ми думали, що тут кращий ремонт..." - а племінниця мені каже - "ну плять! - їм же говорилось наперед, що власник не хоче торгуватись, що ця ціна БЕЗ ТОРГУ! - і вони що, не бачили, який ремонт по фото? - там ж по фото було видно, що старезний ремонт!!!"
✓ Думає в кінці літа спробувати себе в іншій агенції нерухомості(спробувати ще і продаж, а не тільки оренду квартир)
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
А, наразі, вона влаштувалась в мінімаркет, щоб таки мацати регулярно РЕАЛЬНІ кошти! А то, в холосту працювати в агентстві - то будь-який ентузіазм пропаде
п.с.
Як щось ще згадаю, то допишу...
а за що ваша племінниця (і будь-який інший ріелтор) хоче отримати свої комісійні? за те що оголошення власника скопіював чи як? тоді нах вони взагалі таки потрібні? клієнт з таким же успіхом і оголошення від власника може прочитати і напряму домовитися. і по фото всього стану квартири не видно, їх є часто небагато, і тим більше якщо спеціально задатися метою всього не показати і щось приховати. в переважній більшості випадків стан виявляється гіршим (місцями значно) ніж на фото. то що, відразу погоджуватися на кота в мішку, не бачити на власні очі, так це мало б бути? і досить часто ті хто ніби як "без торгу" на перегляді "вживу" торгуються аж бігом (ну ті, які адекватніші, хто і правда хоче здати, а не дочекатися лоха чи ще когось). нехай з власника 100 чи 200 грн за показ бере, вона ж йому теж "послугу" надає, чи не так?
вірно вам пишуть, хоче щось заробити, нехай рухається, не хоче - тоді нехай в магазині торгує. може там за вхід буде гроші брати
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:20
wild.tomcat написав:
хоче щось заробити, нехай рухається
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29886
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2148 раз.
- Подякували: 2247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4598
|704181
|
|
|169
|34190
|
|
|241
|54821
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|