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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:32

  Успіх написав:
  Faceless написав:Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити

Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!

Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)

Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
Bolt
 
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  #<1 ... 879880881882
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