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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 січ, 2022 07:32
Успіх написав: Faceless написав:
Тариф за перегляд - то дикунство, і взагалі ознака шахрайства. То її робота - везти свою дупу на перегляди, і нема чого жалітися. Дійсно, а потім ще мамі дивуються, за що їм мають платити
Це, якщо дивитись з боку клієнта))
А якщо стати на місце ріелтора?
Якщо клієнт готовий заплатити 100грн за перегляд квартири - значіть вона йому справді сподобалась і ціна, і по фото!
Інша річ, коли фото не відповідає реальності - ну тоді так, перегляд безкоштовний!
Мені, от реально, шкода племінницю, так як проїздити кожного дня на 1-10переглядів - ВИТРАТИТИСЬ на транспорт - а заробити 2-3тис/міс...
Може, просто вона без досвіду, але.... - там ще вона постійно нарікала на директрису, що та не вміє організовувати роботу персоналу...
Та і якось тупо працювати на роботі лише на ГОЛИХ ВІДСОТКАХ!
Хоч би символічно пів мінімалки платили(хоч на витрати на транспорт)
А то дали тільки базу, підв'язали до всіх чатів ріелторських і працюй... - і з кожного заключеного договору, отримуєш 50/50%, або і 0,25% якщо клієнта ділиш з іншим ріелтором(якщо з боку клієнта є теж ріелтор)
Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
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Bolt
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:59
Bolt написав:
Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
Але ж є такі агенства, що так беруть))
Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота?
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?
Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:01
Успіх написав:
Щоб Ви змінили?
замуж выдал бы, пусть муж кормит.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04
wild.tomcat написав:
а за що ваша племінниця (і будь-який інший ріелтор) хоче отримати свої комісійні?
Перший пункт пропустили, що таку простинь розгорнули?)))
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