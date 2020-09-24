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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:59

А давайте трошки подумаємо))

  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Щоб Ви змінили?
замуж выдал бы, пусть муж кормит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:а за що ваша племінниця (і будь-який інший ріелтор) хоче отримати свої комісійні?

Перший пункт пропустили, що таку простинь розгорнули?)))
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:58

  Успіх написав:
  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)

Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)


Розігнав би все агентство, хай працюють і роблять щось корисне
Агентства, що "беруть плату за перегляди" під суд за шахрайство
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.

Ну от))
А тепер уявіть себе на місці моєї племінниці на 5кг/міс, але щодня обдзвонюєте 100500 номерів/спілкуєтесь з різними адекватними і не зовсім)) і ще ГТ добираєтесь щодня на показ 1-10 квартир! :mrgreen:
Так що у Вас, ще ШИКАРНА робота! :mrgreen:
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  #<1 ... 879880881882
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