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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:59
Bolt написав:
Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
Але ж є такі агенства, що так беруть))
Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота?
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?
Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:01
Успіх написав:
Щоб Ви змінили?
замуж выдал бы, пусть муж кормит.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04
wild.tomcat написав:
а за що ваша племінниця (і будь-який інший ріелтор) хоче отримати свої комісійні?
Перший пункт пропустили, що таку простинь розгорнули?)))
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Додано: Нед 09 січ, 2022 15:58
Успіх написав: Bolt написав:
Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
Але ж є такі агенства, що так беруть))
Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота?
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?
Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість?
Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.
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Bolt
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:07
Успіх написав: Bolt написав:
Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!
Але ж є такі агенства, що так беруть))
Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота?
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?
Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість?
Розігнав би все агентство, хай працюють і роблять щось корисне
Агентства, що "беруть плату за перегляди" під суд за шахрайство
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Faceless
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Додано: Нед 09 січ, 2022 16:42
Bolt написав:
Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день
. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.
Ну от))
А тепер уявіть себе на місці моєї племінниці на 5кг/міс, але щодня обдзвонюєте 100500 номерів/спілкуєтесь з різними адекватними і не зовсім)) і ще ГТ добираєтесь щодня на показ 1-10 квартир!
Так що у Вас, ще ШИКАРНА робота!
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