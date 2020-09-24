Успіх написав:

Ну що, настав час написати інсайд від племінниці-ріелторші, яка вже звільнилась перед Новим роком(так як за ~ 3міс роботи, вона здала всього лиш щось 2 квартири)Коротше, напишу я цікаві, на мій погляд, тези, які почув від неї:✓ Сама дивується, за що платять гроші ріелторам в більшості випадків?))✓ Дивується багатьом власникам квартир, які висувають високі хотєлки за свої старі ремонти!✓ Дивується багатьом, які не можуть здати квартиру вже 2-3міс, але НЕ хочуть торгуватись/знижувати ціну, хоч є реальний клієнт вже на порозі квартири, якщо ціну скинути на 500грн!(а деякі унікуми, нездавши за 2-3міс - ще й підвищують ціну на 1тис.грн)✓ Незадоволена, що в цій агенції не беруть кошти/немає тарифу за офф-лайн перегляди квартир! Каже, що в деяких інших агенціях - є тариф 100, чи 200грн за таке. А то, каже, їдеш через цілий Львів на якусь квартиру, стоїш в заторах, купа часу спливає... витрачаєш на доїзд і свій час витрачаєш.... - а в результаті - "...ну ми, подумаєм.... - а ми думали, що нам ціну тут скинуть.... а ми думали, що тут кращий ремонт..." - а племінниця мені каже - "ну плять! - їм же говорилось наперед, що власник не хоче торгуватись, що ця ціна БЕЗ ТОРГУ! - і вони що, не бачили, який ремонт по фото? - там ж по фото було видно, що старезний ремонт!!!"✓ Думає в кінці літа спробувати себе в іншій агенції нерухомості(спробувати ще і продаж, а не тільки оренду квартир)✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓А, наразі, вона влаштувалась в мінімаркет, щоб таки мацати регулярно РЕАЛЬНІ кошти! А то, в холосту працювати в агентстві - то будь-який ентузіазм пропадеп.с.Як щось ще згадаю, то допишу...