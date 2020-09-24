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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883>
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:59

А давайте трошки подумаємо))

  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Щоб Ви змінили?
замуж выдал бы, пусть муж кормит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:а за що ваша племінниця (і будь-який інший ріелтор) хоче отримати свої комісійні?

Перший пункт пропустили, що таку простинь розгорнули?)))
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:58

  Успіх написав:
  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)

Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)


Розігнав би все агентство, хай працюють і роблять щось корисне
Агентства, що "беруть плату за перегляди" під суд за шахрайство
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.

Ну от))
А тепер уявіть себе на місці моєї племінниці на 5кг/міс, але щодня обдзвонюєте 100500 номерів/спілкуєтесь з різними адекватними і не зовсім)) і ще ГТ добираєтесь щодня на показ 1-10 квартир! :mrgreen:
Так що у Вас, ще ШИКАРНА робота! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:51

  Успіх написав:
  Bolt написав:Мені і інженером непогано. Стартанув перший місяць з 5 кг, зара проїздив начальнику по мізках вже 10 кг. Це за перебування на роботі 4 год в середньому в день. Сиджу в відносно в теплому кабінеті, креслю.

Ну от))
А тепер уявіть себе на місці моєї племінниці на 5кг/міс, але щодня обдзвонюєте 100500 номерів/спілкуєтесь з різними адекватними і не зовсім)) і ще ГТ добираєтесь щодня на показ 1-10 квартир! :mrgreen:
Так що у Вас, ще ШИКАРНА робота! :mrgreen:

Хто на, що вчився...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:27

  Успіх написав:Ну що, настав час написати інсайд від племінниці-ріелторші, яка вже звільнилась перед Новим роком(так як за ~ 3міс роботи, вона здала всього лиш щось 2 квартири)

Коротше, напишу я цікаві, на мій погляд, тези, які почув від неї:
✓ Сама дивується, за що платять гроші ріелторам в більшості випадків?))
✓ Дивується багатьом власникам квартир, які висувають високі хотєлки за свої старі ремонти!
✓ Дивується багатьом, які не можуть здати квартиру вже 2-3міс, але НЕ хочуть торгуватись/знижувати ціну, хоч є реальний клієнт вже на порозі квартири, якщо ціну скинути на 500грн!(а деякі унікуми, нездавши за 2-3міс - ще й підвищують ціну на 1тис.грн) :mrgreen:
✓ Незадоволена, що в цій агенції не беруть кошти/немає тарифу за офф-лайн перегляди квартир! Каже, що в деяких інших агенціях - є тариф 100, чи 200грн за таке. А то, каже, їдеш через цілий Львів на якусь квартиру, стоїш в заторах, купа часу спливає... витрачаєш на доїзд і свій час витрачаєш.... - а в результаті - "...ну ми, подумаєм.... - а ми думали, що нам ціну тут скинуть.... а ми думали, що тут кращий ремонт..." - а племінниця мені каже - "ну плять! - їм же говорилось наперед, що власник не хоче торгуватись, що ця ціна БЕЗ ТОРГУ! - і вони що, не бачили, який ремонт по фото? - там ж по фото було видно, що старезний ремонт!!!"
✓ Думає в кінці літа спробувати себе в іншій агенції нерухомості(спробувати ще і продаж, а не тільки оренду квартир)
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
А, наразі, вона влаштувалась в мінімаркет, щоб таки мацати регулярно РЕАЛЬНІ кошти! А то, в холосту працювати в агентстві - то будь-який ентузіазм пропаде :roll:

п.с.
Як щось ще згадаю, то допишу...


Та на оренді небагато заробиш... лише продажі. І то потрібно зі всіма будівельними фірмами дружити
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:48

  Успіх написав:
  Bolt написав:Але агентство бере місячну вартість оренди з кліента після підписання оренди. Клієнт мав би ще додатково оплачувати по 100 грн за кожен перегляд наданого йому варіанту?! Не за жирно?!

Але ж є такі агенства, що так беруть))

Ок, опустимо це.
Просто, на хвилинку себе поставте на місце моєї племінниці - шикарна робота? :)
Що по-вашому тут не так?
Щоб Ви змінили?

Те, що туди б не лізли - це зрозуміло))
Але, отак сталось - щоб робили і щоб змінили, якщо б була така можливість? :)

Научится работать с клиентом. Ее задача найти квартиру для клиента, а не съездить на показ. Предложить (подобрать) клиенту 5-10 вариантов исходя из его хотелок и в итоге впарить ему квартиру. Вот ее задача была.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Никчемные учителя как раз и убили престиж профессии.


Вбиває професію якраз ікчемна оплата за титанічну працю !

Та й процес виховання/навчання - це не тільки відповідальність вчителя.
Батьки теж повинні докладати до цього не мало зусиль!!!
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