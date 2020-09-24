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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08

  jump написав:Долярчик
Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх :lol:

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Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450 :D
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому 8)
і район козирніший 8)



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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:23

jump а за что его забанили? Чей он клон то? :roll:
big539
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25

Долярчик/Успіх

Незабаром "Старий-новий рік" і він може бути надзвичайно Успішним 8)
Як підете до АТБ таритись черговими блоками Пепсі, можете отримати й подарунок :lol:
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Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
https://portal.lviv.ua/article/2021/12/ ... taunkhausu
Востаннє редагувалось jump в Пон 10 січ, 2022 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

big539 написав:jump а за что его забанили? Чей он клон то? :roll:
Долярчик полюбил телефон с паролями, и завёл новую учетку
Faceless
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