Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому
і район козирніший
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25
Долярчик/Успіх
Незабаром "Старий-новий рік" і він може бути надзвичайно Успішним
Як підете до АТБ таритись черговими блоками Пепсі, можете отримати й подарунок
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Востаннє редагувалось jump в Пон 10 січ, 2022 14:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Долярчик полюбил телефон с паролями, и завёл новую учетку
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