RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08

  jump написав:Долярчик
Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх :lol:

Зображення






Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450 :D
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому 8)
і район козирніший 8)



Зображення
jump
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:23

jump а за что его забанили? Чей он клон то? :roll:
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8072
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25

Долярчик/Успіх

Незабаром "Старий-новий рік" і він може бути надзвичайно Успішним 8)
Як підете до АТБ таритись черговими блоками Пепсі, можете отримати й подарунок :lol:
Зображення

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
https://portal.lviv.ua/article/2021/12/ ... taunkhausu
Востаннє редагувалось jump в Пон 10 січ, 2022 14:48, всього редагувалось 2 разів.
jump
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

big539 написав:jump а за что его забанили? Чей он клон то? :roll:
Долярчик полюбил телефон с паролями, и завёл новую учетку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30960
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:41

  Frant написав:
  Успіх написав:отак умовний Флай, почекавши 3-6міс. після здачі будинку - може легко собі натаскати за копійки різних сумішів(розкриті мішки можна зразу запакувати/зав'язати в 2 пакети від сміття - і вони, частенько ще добре зберігаються декілька місяців), відерок з шпаклівками/фарбами і т.п. - і зробити економ-ремонт ще вдвічі дешевшим!
не умовний Флай, який взагалі не робить ремонти (тому що рахує копійчину), а умовний успішний успіх-долярчик, який все хоче на шару :mrgreen: )))

дійсно, я ж то думав, звідки в долярчика такі пізнання
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27607
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

А що ж то ви вже так пізно це пишете - де були раніше? :)
Майже щодня ходжу у атб - а про акцію не чув(а може десь і чув, але не звернув увагу)

Але нах ті реєстрації завжди?
Та просто на касі б нехай періодично "виловлювали" переможців і давали б їм ті, чи інші призи!

Коли ж зроблять ПРОСТІ акції, де просто в чеку внизу буде писати - "Ви виграли приз/подарунок...."?(як от пишуть різні передбачення в Сільпо на чеку) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:43

  vasilii написав:
  flyman написав:
  dinozavrik написав:


По перше трохи інші навики потрібно мати щоб прокладати кабелі і щоб працювати в ІТ на клієнта.

Лякаєте технарів поламаною проводкою? Знаєте що вони роблять у вільний час, і скільки паяльників мають?

По друге - топові фотографи це не про «купити камеру і обєктив за тисячу доларів» один нулик пропустили як мінімум, і купу досвіду, відповідальність, бренд, і відсутність вихідних - коли у всіх вихідні і не один рік. Просто комусь хто купив камеру - ніхто ні тисячу ні 500 ні 200 не дасть

А електрики мають мінімалку? Коли на обєкті прокладали то за тиждень роботи десь тисяча уе і пішла.

Якщо все так просто - то всі б займались цим, тільки не всі хочуть і не всі можуть.

Таксист який купує за 15 тис новішу машину не знає де ті гроші використати щоб заробити більше і вкладає в те що знає

На жодній роботі гроші з неба не падають, перед тим як про когось розказути - спробуйте, скажете скільки вам людей заплатило тисячу за зйомку, для прикладу. Навіть камеру вам організую за 5 тис уе - якщо когось знайдете

Ну і - ми на фінансовому форумі, в гілці де люди говорять про Додаткове житло в оренду ( і оренда більша ніж мінімалка) ви прагнете заробляти мінімалку? Ваше право. Хочете переконати що всі працюють на мінімалку? Тут не вийде, (як би тоді оренду платили), і це не про одиниці а про десятки тисяч людей у Львові

Зараз з боку роботодавця, і знайти людину без досвіду, з мінімальними знаннями компютера ( не програмісти та не тестери) на 500$ чистими на етап навчання і більше після нього - дуже не просто, і не треба авто, і офіс зручний

Пропоную закінчувати офтоп, і повертатись до теми оренди.

Мені шпечіалісти як клали інторнет кабель, так зафігачили перфоратором в кабель Освітлення в калідорі МЗК і вибило і світло, і щитову з роутером майстрів і в ОСББ в щитовій вигорів автомат і розпідарасили стіну в МЗК в 2х місцях.
Макаки з перфоратором.
Навіть не знаю, за що їм 500уїв, знав би що такі шпечіалісти, акуратно сам би висверлив отвір.



Або ви би попали на той самий кабель)))
Аналогічну мав історію коли біля дверей вже чіпали домофон, а там з якоїсь радості вхідний кабель на квартиру...
У су їда під мною - прокладали кабель під інтернет і пробили стояк волюлопостачання.... хотя цого там не мало бути. На в мурували шахту трішки по діагоналі... а хлопці певно про то мали здогадатись..
це все людський фактор.

може і попав, але шпечіалісти на мою думку, мали б хоч би прийти з приладом і пропікати на тему прихованої проводки,
порукожопствувати міг би і сам,
не думав, що майстри ще більш жопорукі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27607
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:53

  jump написав:
  jump написав:Долярчик
Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх :lol:

Зображення


Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450 :D
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому 8)
і район козирніший 8)

Зображення

То якісь фейсбучні заманухи!)))
Лун повинен бути в курсі цього, але світить найнижчу ціну 539К!
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:03

То племінниця Долярека була?!
Bolt
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05

  Bolt написав:То племінниця Долярека була?!

То в гріх нас вводили, щоб злословити рідню брата нашого.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29900
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 880881882883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 460, 461, 462
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4614 708090
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 22:32
roberto dark
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
169 34262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 15:50
Finnik
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54850
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35183)
10.01.2022 23:30
Рынок ОВГЗ (2444)
10.01.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.