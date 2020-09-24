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Успіх написав:отак умовний Флай, почекавши 3-6міс. після здачі будинку - може легко собі натаскати за копійки різних сумішів(розкриті мішки можна зразу запакувати/зав'язати в 2 пакети від сміття - і вони, частенько ще добре зберігаються декілька місяців), відерок з шпаклівками/фарбами і т.п. - і зробити економ-ремонт ще вдвічі дешевшим!
не умовний Флай, який взагалі не робить ремонти (тому що рахує копійчину), а умовний успішний успіх-долярчик, який все хоче на шару )))
дійсно, я ж то думав, звідки в долярчика такі пізнання
По перше трохи інші навики потрібно мати щоб прокладати кабелі і щоб працювати в ІТ на клієнта.
Лякаєте технарів поламаною проводкою? Знаєте що вони роблять у вільний час, і скільки паяльників мають?
По друге - топові фотографи це не про «купити камеру і обєктив за тисячу доларів» один нулик пропустили як мінімум, і купу досвіду, відповідальність, бренд, і відсутність вихідних - коли у всіх вихідні і не один рік. Просто комусь хто купив камеру - ніхто ні тисячу ні 500 ні 200 не дасть
А електрики мають мінімалку? Коли на обєкті прокладали то за тиждень роботи десь тисяча уе і пішла.
Якщо все так просто - то всі б займались цим, тільки не всі хочуть і не всі можуть.
Таксист який купує за 15 тис новішу машину не знає де ті гроші використати щоб заробити більше і вкладає в те що знає
На жодній роботі гроші з неба не падають, перед тим як про когось розказути - спробуйте, скажете скільки вам людей заплатило тисячу за зйомку, для прикладу. Навіть камеру вам організую за 5 тис уе - якщо когось знайдете
Ну і - ми на фінансовому форумі, в гілці де люди говорять про Додаткове житло в оренду ( і оренда більша ніж мінімалка) ви прагнете заробляти мінімалку? Ваше право. Хочете переконати що всі працюють на мінімалку? Тут не вийде, (як би тоді оренду платили), і це не про одиниці а про десятки тисяч людей у Львові
Зараз з боку роботодавця, і знайти людину без досвіду, з мінімальними знаннями компютера ( не програмісти та не тестери) на 500$ чистими на етап навчання і більше після нього - дуже не просто, і не треба авто, і офіс зручний
Пропоную закінчувати офтоп, і повертатись до теми оренди.
Мені шпечіалісти як клали інторнет кабель, так зафігачили перфоратором в кабель Освітлення в калідорі МЗК і вибило і світло, і щитову з роутером майстрів і в ОСББ в щитовій вигорів автомат і розпідарасили стіну в МЗК в 2х місцях. Макаки з перфоратором. Навіть не знаю, за що їм 500уїв, знав би що такі шпечіалісти, акуратно сам би висверлив отвір.
Або ви би попали на той самий кабель))) Аналогічну мав історію коли біля дверей вже чіпали домофон, а там з якоїсь радості вхідний кабель на квартиру... У су їда під мною - прокладали кабель під інтернет і пробили стояк волюлопостачання.... хотя цого там не мало бути. На в мурували шахту трішки по діагоналі... а хлопці певно про то мали здогадатись.. це все людський фактор.
може і попав, але шпечіалісти на мою думку, мали б хоч би прийти з приладом і пропікати на тему прихованої проводки, порукожопствувати міг би і сам, не думав, що майстри ще більш жопорукі