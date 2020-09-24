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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:11

  jump написав:Долярчик
Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх

Зображення






Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому 8)
і район козирніший 8)



Зображення[/quote]

Глянув цей жк Шенген одним оком. Однозначно набагато кращий варіант ніж "місто смартів" долярека. Та ще й по якій ДЕШЕВІЙ ЦІНІ :wink: Тут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони" ). Також в 2 рази (!!!) менше самих квартир на поверсі та більші площі ( Рієл прогресує) :D . А про район тут навіть мови немає :!: Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди...Важко йому буде свою "прєлість" продати з наваром більше ніж навіть пару тисяч долярів ( а то може і по собівартості))). Ось що значить НАСПРАВДІ ДУМАТИ, ТА РОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Напевно ще не достатньо відосиків подивився наш Успіх, щоб робити успішні інвестиції.

P.S. Цікаво, що могла би порадити йому племінниця племінниця-ріелтор? Звісно нічого...Ось тому і немає в неї ніяких перспектив у цій нелегкій справі. При тому на ринку, коли все росте як на дрожжах, а що буде коли почнеться стагнація і падіння?
roberto dark
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