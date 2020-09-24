Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому
і район козирніший
Глянув цей жк Шенген одним оком. Однозначно набагато кращий варіант ніж "місто смартів" долярека. Та ще й по якій ДЕШЕВІЙ ЦІНІ Тут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони" ). Також в 2 рази (!!!) менше самих квартир на поверсі та більші площі ( Рієл прогресує) . А про район тут навіть мови немає Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди...Важко йому буде свою "прєлість" продати з наваром більше ніж навіть пару тисяч долярів ( а то може і по собівартості))). Ось що значить НАСПРАВДІ ДУМАТИ, ТА РОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Напевно ще не достатньо відосиків подивився наш Успіх, щоб робити успішні інвестиції.
P.S. Цікаво, що могла би порадити йому племінниця племінниця-ріелтор? Звісно нічого...Ось тому і немає в неї ніяких перспектив у цій нелегкій справі. При тому на ринку, коли все росте як на дрожжах, а що буде коли почнеться стагнація і падіння?