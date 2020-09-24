RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:11

  jump написав:Долярчик
Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх

Зображення






Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому 8)
і район козирніший 8)



Зображення[/quote]

Глянув цей жк Шенген одним оком. Однозначно набагато кращий варіант ніж "місто смартів" долярека. Та ще й по якій ДЕШЕВІЙ ЦІНІ :wink: Тут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони" ). Також в 2 рази (!!!) менше самих квартир на поверсі та більші площі ( Рієл прогресує) :D . А про район тут навіть мови немає :!: Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди...Важко йому буде свою "прєлість" продати з наваром більше ніж навіть пару тисяч долярів ( а то може і по собівартості))). Ось що значить НАСПРАВДІ ДУМАТИ, ТА РОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Напевно ще не достатньо відосиків подивився наш Успіх, щоб робити успішні інвестиції.

P.S. Цікаво, що могла би порадити йому племінниця, як початківець-ріелтор? Звісно нічого...Ось тому і немає в неї ніяких перспектив у цій нелегкій справі. При тому на ринку, коли все росте як на дрожжах, а що буде коли почнеться стагнація і падіння?
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 11 січ, 2022 09:13, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 04.06.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Тут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони

Те саме є і тут!
Від 27м2 :lol:

Зображення
А повноцінні квартири - є і в ріелСіті!(просто, може трохи більша кількість смартів, ніж в Шенгені)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 881882883884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 460, 461, 462
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4617 708585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 09:29
Frant
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
169 34278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 15:50
Finnik
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (363)
11.01.2022 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.