Долярчику!
Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450
все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р тому
і район козирніший
Глянув цей жк Шенген одним оком. Однозначно набагато кращий варіант ніж "місто смартів" долярека. Та ще й по якій ДЕШЕВІЙ ЦІНІ Тут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони" ). Також в 2 рази (!!!) менше самих квартир на поверсі та більші площі ( Рієл прогресує) . А про район тут навіть мови немає Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди...Важко йому буде свою "прєлість" продати з наваром більше ніж навіть пару тисяч долярів ( а то може і по собівартості))). Ось що значить НАСПРАВДІ ДУМАТИ, ТА РОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Напевно ще не достатньо відосиків подивився наш Успіх, щоб робити успішні інвестиції.
P.S. Цікаво, що могла би порадити йому племінниця, як початківець-ріелтор? Звісно нічого...Ось тому і немає в неї ніяких перспектив у цій нелегкій справі. При тому на ринку, коли все росте як на дрожжах, а що буде коли почнеться стагнація і падіння?