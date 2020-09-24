Додано: Вів 11 січ, 2022 08:11

jump написав: Долярчик

Ваш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх



ДолярчикВаш улюблений Ріел продає у Шенгені (це неподалік Вашого Сіті - та ж обригана Левандівка) квартирки по 400 тис., беріть кілька, може весь поверх

Долярчику!Якщо не встигли хапонути по 400 тис, ще є по 450все ж дешевше ніж у Вашому Ріел-Сіті 1,5р томуі район козирніший[/quote]Глянув цей жк Шенген одним оком. Однозначно. Та ще й по якій ДЕШЕВІЙ ЦІНІТут вам і ПОВНОЦІННІ квартири з комфортнішим плануванням ( не смарти-"вагони" ). Також в 2 рази (!!!) менше самих квартир на поверсі та більші площі ( Рієл прогресує). А про район тут навіть мови немаєЛевандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди...Важко йому буде свою "прєлість" продати з наваром більше ніж навіть пару тисяч долярів ( а то може і по собівартості))). Ось що значить НАСПРАВДІ ДУМАТИ, ТА РОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Напевно ще не достатньо відосиків подивився наш Успіх, щоб робити успішні інвестиції.P.S. Цікаво, що могла би порадити йому племінниця, як початківець-ріелтор? Звісно нічого...Ось тому і немає в неї ніяких перспектив у цій нелегкій справі. При тому на ринку, коли все росте як на дрожжах, а що буде коли почнеться стагнація і падіння?