RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886>
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:04

  Frant написав:
  roberto dark написав:Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди
грошей не було у успішного. Лише на найдешевший товар!

Житло і оренда в Києві - в 1,5 рази дорожче, ніж у Львові. Це щоб успішний успіх меньше трандів і меньше губу розкатував.

"Средняя стоимость аренды квартиры в столице достигает 8 513 гривен в месяц. На втором месте по ценам на арендную плату за жилье оказался Львов. Здесь ежемесячно придется платить за съем квартиры в среднем (5 191 гривен.)"
https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-vyros ... -regionam/

Я би навіть сказав у 1.5-2 рази. Статтю писали неадеквати, тому що в Києві за 8500 хіба бабушатник в хрущі на Троєщині або в єпенях Борщаги знайдете.
8500 у Києві - це скоріше мінімальний поріг, або близький до нього, але ніяк не СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ аренди.
У Львові ж за 5200 можна зняти подібне житло, тільки у кращому стані та районі. А якщо припустимо ви власник квартири, то у Києві вас будуть розривати звінками на телефон та стояти черга із майбутніх квартирантів( при умові, що вона здається по ринку) без примарних "хотєлок", а у Львові може зависнути на тижні, а то і місяці на квартири за середньою вартістю.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 04.06.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:28

Печалька. В Саранді ціни зробили х2,5. Купівля квартири наразі відкладається на невизначений термін😥
https://www.holprop.com/s/sale/al36528958/
Тут до пляжа менше 100 м.
Bolt
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:32

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  roberto dark написав:Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди
грошей не було у успішного. Лише на найдешевший товар!

Житло і оренда в Києві - в 1,5 рази дорожче, ніж у Львові. Це щоб успішний успіх меньше трандів і меньше губу розкатував.

"Средняя стоимость аренды квартиры в столице достигает 8 513 гривен в месяц. На втором месте по ценам на арендную плату за жилье оказался Львов. Здесь ежемесячно придется платить за съем квартиры в среднем (5 191 гривен.)"
https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-vyros ... -regionam/

Я би навіть сказав у 1.5-2 рази. Статтю писали неадеквати, тому що в Києві за 8500 хіба бабушатник в хрущі на Троєщині або в єпенях Борщаги знайдете.
8500 у Києві - це скоріше мінімальний поріг, або близький до нього, але ніяк не СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ аренди.
У Львові ж за 5200 можна зняти подібне житло, тільки у кращому стані та районі. А якщо припустимо ви власник квартири, то у Києві вас будуть розривати звінками на телефон та стояти черга із майбутніх квартирантів( при умові, що вона здається по ринку) без примарних "хотєлок", а у Львові може зависнути на тижні, а то і місяці на квартири за середньою вартістю.

Сьогодні був на Коломийській( Сихів) Однушка зі жлобремонтом (в коридорі, кухні лінолеум) - 6500грн, тре, як тіки закінчиться опалювальний сезон накинути по косарю на свої об'єкти.
Bolt
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:22

  Bolt написав:Сьогодні був на Коломийській( Сихів) Однушка зі жлобремонтом (в коридорі, кухні лінолеум) - 6500грн, тре, як тіки закінчиться опалювальний сезон накинути по косарю на свої об'єкти.

Немає питань. Я тоді на свою 2000 відразу накину. Тільки щоб долар не був по 40-50 і буханка хліба разом стільки ж, після опалювалювального сезону :wink:
Чорних лебедів ціла купа летить в сторону України, а білого не бачу ні одного. Окрім звичайно аргументів долярика ПРО ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 04.06.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:39

Вони що подуріли з цінами на комерцію?

https://riel.ua/commercial/lviv/pidzamche-brama
Зображення
Зображення
Ну і на закуску :shock:
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:44

Успіх чекайте живильного девалу, у забудовників ціни зафіксовані в грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 19.09.10
Подякував: 963 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:46

  BIGor написав:Успіх чекайте живильного девалу, у забудовників ціни зафіксовані в грн.

Та вони в стрибку будуть перемальовувати ціни, якщо "щось"))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:39

  Успіх написав:https://riel.ua/commercial/lviv/pidzamche-brama
Зображення
Зображення
Ну і на закуску :shock:
Зображення


Ріел завжди були байкарями та нехлюями, ціни - туфта
та й для чого Вам той відбитий район

Пройдіться по центру міста і довкола центру: магазини, бари, ресторани, кафе, піццерії - бажаєте купуєте, бажаєте орендуєте, продають готові бізнеси, від вивісок оренда або продаж, або одразу продаж і оренда, аж в очах рябить :shock:
і ціни на порядки нижчі 8)

у Вероніці сьогодні по обіді лише один столик був зайнятий :shock: шемс такого не видів :oops:
jump
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Пройдіться по центру міста і довкола центру

Хоч це знято рік тому, але... - то є Львів! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:57

а на фистбуці кіко оголошень про продаж/оренду :shock:
до прикладу:
Зображення

Зображення



навпроти пузатої хати
юрфак, головний корпус універу, парк Костюшка, туристів вал туди й назад
jump
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 883884885886>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 468, 469, 470
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4697 718509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 січ, 2022 23:10
RTC12
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
169 34596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 15:50
Finnik
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54994
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2491)
16.01.2022 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.