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roberto dark написав:Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди
грошей не було у успішного. Лише на найдешевший товар!
Житло і оренда в Києві - в 1,5 рази дорожче, ніж у Львові. Це щоб успішний успіх меньше трандів і меньше губу розкатував.
"Средняя стоимость аренды квартиры в столице достигает 8 513 гривен в месяц. На втором месте по ценам на арендную плату за жилье оказался Львов. Здесь ежемесячно придется платить за съем квартиры в среднем (5 191 гривен.)" https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-vyros ... -regionam/
Я би навіть сказав у 1.5-2 рази. Статтю писали неадеквати, тому що в Києві за 8500 хіба бабушатник в хрущі на Троєщині або в єпенях Борщаги знайдете. 8500 у Києві - це скоріше мінімальний поріг, або близький до нього, але ніяк не СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ аренди. У Львові ж за 5200 можна зняти подібне житло, тільки у кращому стані та районі. А якщо припустимо ви власник квартири, то у Києві вас будуть розривати звінками на телефон та стояти черга із майбутніх квартирантів( при умові, що вона здається по ринку) без примарних "хотєлок", а у Львові може зависнути на тижні, а то і місяці на квартири за середньою вартістю.
roberto dark написав:Левандівка програє з великим розривом. Ох не туди вклався долярчик, не туди
грошей не було у успішного. Лише на найдешевший товар!
Житло і оренда в Києві - в 1,5 рази дорожче, ніж у Львові. Це щоб успішний успіх меньше трандів і меньше губу розкатував.
"Средняя стоимость аренды квартиры в столице достигает 8 513 гривен в месяц. На втором месте по ценам на арендную плату за жилье оказался Львов. Здесь ежемесячно придется платить за съем квартиры в среднем (5 191 гривен.)" https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-vyros ... -regionam/
Я би навіть сказав у 1.5-2 рази. Статтю писали неадеквати, тому що в Києві за 8500 хіба бабушатник в хрущі на Троєщині або в єпенях Борщаги знайдете. 8500 у Києві - це скоріше мінімальний поріг, або близький до нього, але ніяк не СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ аренди. У Львові ж за 5200 можна зняти подібне житло, тільки у кращому стані та районі. А якщо припустимо ви власник квартири, то у Києві вас будуть розривати звінками на телефон та стояти черга із майбутніх квартирантів( при умові, що вона здається по ринку) без примарних "хотєлок", а у Львові може зависнути на тижні, а то і місяці на квартири за середньою вартістю.
Сьогодні був на Коломийській( Сихів) Однушка зі жлобремонтом (в коридорі, кухні лінолеум) - 6500грн, тре, як тіки закінчиться опалювальний сезон накинути по косарю на свої об'єкти.
Bolt написав:Сьогодні був на Коломийській( Сихів) Однушка зі жлобремонтом (в коридорі, кухні лінолеум) - 6500грн, тре, як тіки закінчиться опалювальний сезон накинути по косарю на свої об'єкти.
Немає питань. Я тоді на свою 2000 відразу накину. Тільки щоб долар не був по 40-50 і буханка хліба разом стільки ж, після опалювалювального сезону Чорних лебедів ціла купа летить в сторону України, а білого не бачу ні одного. Окрім звичайно аргументів долярика ПРО ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
Успіх написав:https://riel.ua/commercial/lviv/pidzamche-brama Ну і на закуску
Ріел завжди були байкарями та нехлюями, ціни - туфта та й для чого Вам той відбитий район
Пройдіться по центру міста і довкола центру: магазини, бари, ресторани, кафе, піццерії - бажаєте купуєте, бажаєте орендуєте, продають готові бізнеси, від вивісок оренда або продаж, або одразу продаж і оренда, аж в очах рябить і ціни на порядки нижчі
у Вероніці сьогодні по обіді лише один столик був зайнятий шемс такого не видів