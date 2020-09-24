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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:42
jump написав:
навпроти пузатої хати
юрфак, головний корпус універу, парк Костюшка, туристів вал туди й назад
А ще "дуже хороша прохідність і видимість" - а от продаю таку золоту курку, так як їду закордон))
Хі-хі ©😁
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