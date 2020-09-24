Додано: Суб 22 січ, 2022 13:29

yama написав: Успіх написав: Дивна річ - я вже і різних об'єктів накидав для обговорення... - але ЧОМУСЬ, саме мій смарт на Левандівці - не дає людям спокійно спати у ночі))



Що ж тоді буде з бідолахамами)), якщо я його таки здам за 7К/міс, або продам за 26К долярчиків по переуступці? :shock :mrgreen

Напевно, тоді буде тут не в одного реальний "переворот думок"! :lol Дивна річ - я вже і різних об'єктів накидав для обговорення... - але ЧОМУСЬ, саме мій смарт на Левандівці - не дає людям спокійно спати у ночі))Що ж тоді буде з бідолахамами)), якщо я його таки здам за 7К/міс, або продам за 26К долярчиків по переуступці? :shock :mrgreenНапевно, тоді буде тут не в одного реальний "переворот думок"! :lol

Я задав конкретне запитання , я думав у вас є конкретна відповідь. Її нема я здивований, заходити в бізнес не порахувавши такі ази...повтрю запитання скільки зараз квартир здається на левандівці і по яких цінах. Я не бачу переваги взяття в оренду "первинки " порівно із "вторинкою". Переваги це джакузі, зручне місце розташування, безкошточна парковка десь поряд, близкість навчальних закладів, близкість до місць ділової активності, басейн/спортзал поряд, супермаркети, ранспортна розвязка. До прикладу під здачу район проспекту чорновола, в.великого, любінська, район політеху, Коновальця , бендери, Я задав конкретне запитання , я думав у вас є конкретна відповідь. Її нема я здивований, заходити в бізнес не порахувавши такі ази...повтрю запитання скільки зараз квартир здається на левандівці і по яких цінах. Я не бачу переваги взяття в оренду "первинки " порівно із "вторинкою". Переваги це джакузі, зручне місце розташування, безкошточна парковка десь поряд, близкість навчальних закладів, близкість до місць ділової активності, басейн/спортзал поряд, супермаркети, ранспортна розвязка. До прикладу під здачу район проспекту чорновола, в.великого, любінська, район політеху, Коновальця , бендери,

Ну, в попередньому вашому дописі, я не побачив в кінці знакуАле, зараз спробую накидати тезисно:1. Ну, от відкрив олх оренди на Левандівці - 13 пропозицій. В основному ціни 5-8К на однухи. Але, хіба це зараз важливо, коли найближча здача в оренду мого смарта(якщо не продам) - це вересень-жовтень цього року?2. Тепер про переваги: ну от з тих пропозицій, що зараз є - так це переважно будинки з ЦО - а тут, як не крути, а на +/- 1-1,5К/місяць більша комуналь!(відносно смарта)А ті пропозиції, що в новобудовах - так це ТІЛЬКИ на Роксоляни(на окраїні, де чорт добраніч каже)3. Далі ще про переваги: - хіба потрібно знову перераховувати, що:✓ за 300м АТБ/транспортна розв'язка,/школа/гімназія/садочок/✓ за 400-500м - ринок/училище √20/ Сільпо✓ за 700м - поліклініка √3✓ ~ 2км до Головного ЖД Вокзалу, ~ 5км до Центру/Оперного, ~ 6км до Аеропорту))✓ + на території ЖК школа/садочок, ел-зарядки, наземні і підземні паркінги, спортивні майданчики, все новеньке і гарненьке!Є ще питання?п.с.Правда шкода, що затримали на 6 міс. першу чергу(і я не в курсі, чи вже її здали і роздали ключі, бо остання обіцянка була, що завершать/здадуть до кінця минулого року) - а так, то би вже були перші ластівки/квартири виставлені в оренду і ми б знали РЕАЛЬНІ ціни в цьому ЖК!Тож, якщо вже ключі роздані в першій черзі, то орієнтовно очікуємо перші ластівки/квартири виставлять в оренду в березні/квітні - тоді вже буде цікавіше!