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Успіх написав:Шановне, товариство! Є таке питання - як саме ви отримуєте кошти при продажу квартири? Онлайн/офф-лайн? Якщо онлайн - то як це відбувається? Сидите ви всі в нотаря і в певний момент, по команді нотаря, чел зі свого смартфона переказує вам 50-100Кдол. на ваш рахунок, а ви, глянувши в свій смарт/в банкінг, підписуєте документи, якщо кошти появились на вашому рахунку? Чи як все відбувається?
Та як як готівкою слюнявимо пальці і гайда рахувати ... 500 00 по 100 не так вже й проблемно порахувати . По 50 купюр 10 стопочок... Звичайного стола вистачить, а там ще й в перемішку щось в євро...
та не, нотариус - так закрываем шторы, помощник достань машинку счетную - настраивают машинку на валюту, покупатель кидает, продавец вытаскивает и еще визуально просматривает. Что не прошло через машинку и визуальный контроль покупатель меняет. Далее рассчитались с нотариусом и разошлись.
Успіх написав:Дивна річ - я вже і різних об'єктів накидав для обговорення... - але ЧОМУСЬ, саме мій смарт на Левандівці - не дає людям спокійно спати у ночі))
Що ж тоді буде з бідолахамами)), якщо я його таки здам за 7К/міс, або продам за 26К долярчиків по переуступці? :shock :mrgreen Напевно, тоді буде тут не в одного реальний "переворот думок"! :lol
Я задав конкретне запитання , я думав у вас є конкретна відповідь. Її нема я здивований, заходити в бізнес не порахувавши такі ази...повтрю запитання скільки зараз квартир здається на левандівці і по яких цінах. Я не бачу переваги взяття в оренду "первинки " порівно із "вторинкою". Переваги це джакузі, зручне місце розташування, безкошточна парковка десь поряд, близкість навчальних закладів, близкість до місць ділової активності, басейн/спортзал поряд, супермаркети, ранспортна розвязка. До прикладу під здачу район проспекту чорновола, в.великого, любінська, район політеху, Коновальця , бендери,
Ну, в попередньому вашому дописі, я не побачив в кінці знаку Але, зараз спробую накидати тезисно: 1. Ну, от відкрив олх оренди на Левандівці - 13 пропозицій. В основному ціни 5-8К на однухи. Але, хіба це зараз важливо, коли найближча здача в оренду мого смарта(якщо не продам) - це вересень-жовтень цього року? 2. Тепер про переваги: ну от з тих пропозицій, що зараз є - так це переважно будинки з ЦО - а тут, як не крути, а на +/- 1-1,5К/місяць більша комуналь!(відносно смарта) А ті пропозиції, що в новобудовах - так це ТІЛЬКИ на Роксоляни(на окраїні, де чорт добраніч каже) 3. Далі ще про переваги: - хіба потрібно знову перераховувати, що: ✓ за 300м АТБ/транспортна розв'язка,/школа/гімназія/садочок/ ✓ за 400-500м - ринок/училище √20/ Сільпо ✓ за 700м - поліклініка √3 ✓ ~ 2км до Головного ЖД Вокзалу, ~ 5км до Центру/Оперного, ~ 6км до Аеропорту)) ✓ + на території ЖК школа/садочок, ел-зарядки, наземні і підземні паркінги, спортивні майданчики, все новеньке і гарненьке!
Є ще питання?
п.с. Правда шкода, що затримали на 6 міс. першу чергу(і я не в курсі, чи вже її здали і роздали ключі, бо остання обіцянка була, що завершать/здадуть до кінця минулого року) - а так, то би вже були перші ластівки/квартири виставлені в оренду і ми б знали РЕАЛЬНІ ціни в цьому ЖК! Тож, якщо вже ключі роздані в першій черзі, то орієнтовно очікуємо перші ластівки/квартири виставлять в оренду в березні/квітні - тоді вже буде цікавіше!
Успіх написав:Шановне, товариство! Є таке питання - як саме ви отримуєте кошти при продажу квартири? Онлайн/офф-лайн? Якщо онлайн - то як це відбувається? Сидите ви всі в нотаря і в певний момент, по команді нотаря, чел зі свого смартфона переказує вам 50-100Кдол. на ваш рахунок, а ви, глянувши в свій смарт/в банкінг, підписуєте документи, якщо кошти появились на вашому рахунку? Чи як все відбувається?
Щодо онлайн розрахунку: якщо у нотаріуса є спеціальний банк аккаунт (принаймі приват таке надає), то він проводить платіж сам саме як купівлю-продаж вказуючи навіть суму, учасники угоди надають лише реквізити (номера карток) та повідомляють код з СМС, який приходить кожному на телефон щоб підтвердити платіж. Але у Львові Вам таке не "загрожує", бо на ск я зрозумів, тут на безготівковий розрахунок дивляться як на диво заморське, бо звикли тільки кататися з кешем на "переуступчих" гірках. Ще є надійний варіант з іпотекою - відкриття рахунків у банку, гарантійний лист тощо.. (тут менеджер кожного банку вам розкаже) але це вже на здане житло, ну або покупцю доведеться давати в заставу щось інше (знову ж схема залежить від домовленістю з банком) Перекидання приватних коштів з картки на картку у контексті будь якого бізнесу - це така собі усна домовленість не більше, але тут краще поцікавитись у юристів.