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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:55

  yama написав:
  Успіх написав:Шановне, товариство!
Є таке питання - як саме ви отримуєте кошти при продажу квартири? Онлайн/офф-лайн?
Якщо онлайн - то як це відбувається?
Сидите ви всі в нотаря і в певний момент, по команді нотаря, чел зі свого смартфона переказує вам 50-100Кдол. на ваш рахунок, а ви, глянувши в свій смарт/в банкінг, підписуєте документи, якщо кошти появились на вашому рахунку?
Чи як все відбувається?

Та як як готівкою слюнявимо пальці і гайда рахувати ... 500 00 по 100 не так вже й проблемно порахувати . По 50 купюр 10 стопочок... Звичайного стола вистачить, а там ще й в перемішку щось в євро...

та не, нотариус - так закрываем шторы, помощник достань машинку счетную - настраивают машинку на валюту, покупатель кидает, продавец вытаскивает и еще визуально просматривает. Что не прошло через машинку и визуальный контроль покупатель меняет. Далее рассчитались с нотариусом и разошлись.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 13:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  yama написав:
  Успіх написав:Дивна річ - я вже і різних об'єктів накидав для обговорення... - але ЧОМУСЬ, саме мій смарт на Левандівці - не дає людям спокійно спати у ночі))

Що ж тоді буде з бідолахамами)), якщо я його таки здам за 7К/міс, або продам за 26К долярчиків по переуступці? :shock :mrgreen
Напевно, тоді буде тут не в одного реальний "переворот думок"! :lol

Я задав конкретне запитання , я думав у вас є конкретна відповідь. Її нема я здивований, заходити в бізнес не порахувавши такі ази...повтрю запитання скільки зараз квартир здається на левандівці і по яких цінах. Я не бачу переваги взяття в оренду "первинки " порівно із "вторинкою". Переваги це джакузі, зручне місце розташування, безкошточна парковка десь поряд, близкість навчальних закладів, близкість до місць ділової активності, басейн/спортзал поряд, супермаркети, ранспортна розвязка. До прикладу під здачу район проспекту чорновола, в.великого, любінська, район політеху, Коновальця , бендери,

Ну, в попередньому вашому дописі, я не побачив в кінці знаку :?:
Але, зараз спробую накидати тезисно:
1. Ну, от відкрив олх оренди на Левандівці - 13 пропозицій. В основному ціни 5-8К на однухи. Але, хіба це зараз важливо, коли найближча здача в оренду мого смарта(якщо не продам) - це вересень-жовтень цього року?
2. Тепер про переваги: ну от з тих пропозицій, що зараз є - так це переважно будинки з ЦО - а тут, як не крути, а на +/- 1-1,5К/місяць більша комуналь!(відносно смарта)
А ті пропозиції, що в новобудовах - так це ТІЛЬКИ на Роксоляни(на окраїні, де чорт добраніч каже) :mrgreen:
3. Далі ще про переваги: - хіба потрібно знову перераховувати, що:
✓ за 300м АТБ/транспортна розв'язка,/школа/гімназія/садочок/
✓ за 400-500м - ринок/училище √20/ Сільпо
✓ за 700м - поліклініка √3
✓ ~ 2км до Головного ЖД Вокзалу, ~ 5км до Центру/Оперного, ~ 6км до Аеропорту))
✓ + на території ЖК школа/садочок, ел-зарядки, наземні і підземні паркінги, спортивні майданчики, все новеньке і гарненьке! :D

Є ще питання? :D

п.с.
Правда шкода, що затримали на 6 міс. першу чергу(і я не в курсі, чи вже її здали і роздали ключі, бо остання обіцянка була, що завершать/здадуть до кінця минулого року) - а так, то би вже були перші ластівки/квартири виставлені в оренду і ми б знали РЕАЛЬНІ ціни в цьому ЖК!
Тож, якщо вже ключі роздані в першій черзі, то орієнтовно очікуємо перші ластівки/квартири виставлять в оренду в березні/квітні - тоді вже буде цікавіше! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:10

За 2021 рік у столиці ввели в експлуатацію 35 тисяч квартир, на Київщині – 20 тисяч.

Інші великі міста України розбудовуються повільніше: у Львові введено в експлуатацію 6 тис. квартир, в Одесі – 13 тис. квартир, у Харкові – 9 тис., у Дніпрі – 2 тис.
Востаннє редагувалось jump в Суб 22 січ, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Ви їх ще вполовиньте і отримаєте реальну кількість

А для чого щось видумувати, якщо все чітко пише :mrgreen:
Зображення
Все буде добре! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Тепер про переваги: ну от з тих пропозицій, що зараз є - так це переважно будинки з ЦО - а тут, як не крути, а на +/- 1-1,5К/місяць більша комуналь!(відносно смарта)
мой опыт показывает, что ЦО + теплосчётчик на дом/подъезд даёт начисление на уровне домовой котельной. В частности, за декабрь это вышло 26-28 грн за 1 м.кв.

В кирпичном доме ЦО можно сделать ещё процентов на 20% меньше, т.к. потери ниже и можно ограничить подачу теплоносителя относительно проектной.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:50

Який дебіл, за стільки гараж орендує?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... NV4eH.html
Я то думаю, чому там довкола все машинами заставлено.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34

  Успіх написав:Шановне, товариство!
Є таке питання - як саме ви отримуєте кошти при продажу квартири? Онлайн/офф-лайн?
Якщо онлайн - то як це відбувається?
Сидите ви всі в нотаря і в певний момент, по команді нотаря, чел зі свого смартфона переказує вам 50-100Кдол. на ваш рахунок, а ви, глянувши в свій смарт/в банкінг, підписуєте документи, якщо кошти появились на вашому рахунку?
Чи як все відбувається?


Щодо онлайн розрахунку: якщо у нотаріуса є спеціальний банк аккаунт (принаймі приват таке надає), то він проводить платіж сам саме як купівлю-продаж вказуючи навіть суму, учасники угоди надають лише реквізити (номера карток) та повідомляють код з СМС, який приходить кожному на телефон щоб підтвердити платіж. Але у Львові Вам таке не "загрожує", бо на ск я зрозумів, тут на безготівковий розрахунок дивляться як на диво заморське, бо звикли тільки кататися з кешем на "переуступчих" гірках.
Ще є надійний варіант з іпотекою - відкриття рахунків у банку, гарантійний лист тощо.. (тут менеджер кожного банку вам розкаже) але це вже на здане житло, ну або покупцю доведеться давати в заставу щось інше (знову ж схема залежить від домовленістю з банком)
Перекидання приватних коштів з картки на картку у контексті будь якого бізнесу - це така собі усна домовленість не більше, але тут краще поцікавитись у юристів.
igorya
 
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