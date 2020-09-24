Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 січ, 2022 21:17
5396669 написав: change_pm написав: 5396669 ЖК Семицвет не зайшов по формату?
даже не рассматривал. Тут спрашивал про Авалон 37. Но все дружно сказали,
что для жизни такое себе
...
я так само думаю...
чекай ось це - LvivTech.City / будемо жити поруч і будинки будуть модні)))
change_pm
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Додано: Чет 27 січ, 2022 10:50
change_pm написав: 5396669 мені ось цей більше подобається ))) ул. Коновальца, 21 можливо тому, що маю щось там недалеко )))
Как-то он прям сильно зажат будет со всех сторон)
Или в тесноте да не в обиде?)
5396669
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Додано: Чет 27 січ, 2022 19:31
Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.
https://zaxid.net/u_lvovi_virishili_zne ... t_n1534721
певно з часом знесуть повністю той гидкий шанхай
ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?
ринки відходять у небуття.
jump
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Додано: Чет 27 січ, 2022 19:57
jump написав:
Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.
https://zaxid.net/u_lvovi_virishili_zne ... t_n1534721
певно з часом знесуть повністю той гидкий шанхай
ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?
ринки відходять у небуття.
Недобудований палац культури ЛАЗу зносять, але наразі невідомо, що там буде.
Bolt
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:46
jump написав:
ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?
Думаю, що швидше ТРЦ побудують.
jump написав:
ринки відходять у небуття.
Сумно, пля©
(я ж то по одній легенді - стою на ринку, а по другій легенді - в окремому магазинчику, чи магазинчику в будинку
)
п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)
То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:50
Успіх написав:
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)
Приклад продуктового ринку
https://uk.wikipedia.org/wiki/Markthal_ ... 0%B0%D0%BC
).
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_Hall_(Rotterdam
)
Востаннє редагувалось
BIGor
в П'ят 28 січ, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:55
BIGor
Сторінка якась "поламана"
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