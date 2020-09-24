я так само думаю...
чекай ось це - LvivTech.City / будемо жити поруч і будинки будуть модні)))
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Додано: Сер 26 січ, 2022 21:17
Додано: Чет 27 січ, 2022 10:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Как-то он прям сильно зажат будет со всех сторон)
Или в тесноте да не в обиде?)
Додано: Чет 27 січ, 2022 19:31
У Львові вирішили знести частину ринку «Добробут»
Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.
певно з часом знесуть повністю той гидкий шанхай
ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?
ринки відходять у небуття.
Додано: Чет 27 січ, 2022 19:57
Недобудований палац культури ЛАЗу зносять, але наразі невідомо, що там буде.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ т.т. на ринку))
Думаю, що швидше ТРЦ побудують.
Сумно, пля©
(я ж то по одній легенді - стою на ринку, а по другій легенді - в окремому магазинчику, чи магазинчику в будинку )
п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)
То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Приклад продуктового ринку
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 28 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:55
Як бачимо, у Лондоні теж є "барахолки/шанхаї")))
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Тож, всі ринки - не вимруть
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:17
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Треба було Болту теж перейняти досвід послідовників Мрочковського)) - і зробити зі своєї 3к - мегауспішний бізнес))
Додано: Нед 30 січ, 2022 15:57
Удобно ли тут
Додано: Нед 30 січ, 2022 16:59
зате він сформує закінчений архітектурний ансамбєль...)))
шкода, що ви тіко надумали купляти...
он там на Єфремова пару років тому можна було по 1-1.2 куе взяти за мєтр в новобудові...
а взагалі краще на 3-6-12 місяців заїдьте до Львова, ознайомтесь, що є в наявності, де краще, і тоді вже виберете, щось нормас...
скажу зара смішно - можливо вам "левандивка" зайде, тут же ж х.з...
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