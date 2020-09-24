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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895>
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:17

  5396669 написав:
change_pm написав:5396669
ЖК Семицвет не зайшов по формату?
даже не рассматривал. Тут спрашивал про Авалон 37. Но все дружно сказали, что для жизни такое себе...

я так само думаю...

чекай ось це - LvivTech.City / будемо жити поруч і будинки будуть модні)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 10:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

change_pm написав:5396669
мені ось цей більше подобається ))) ул. Коновальца, 21

можливо тому, що маю щось там недалеко )))


Как-то он прям сильно зажат будет со всех сторон)
Или в тесноте да не в обиде?)
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:31

У Львові вирішили знести частину ринку «Добробут»

Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.

https://zaxid.net/u_lvovi_virishili_zne ... t_n1534721

певно з часом знесуть повністю той гидкий шанхай :shock:

ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?

ринки відходять у небуття.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:57

  jump написав:Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.

https://zaxid.net/u_lvovi_virishili_zne ... t_n1534721

певно з часом знесуть повністю той гидкий шанхай :shock:

ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?

ринки відходять у небуття.

Недобудований палац культури ЛАЗу зносять, але наразі невідомо, що там буде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ т.т. на ринку))

  jump написав:ТРЦ? ресторан? Готель-як і в 90-х планували?

Думаю, що швидше ТРЦ побудують.
  jump написав:ринки відходять у небуття.

Сумно, пля©
(я ж то по одній легенді - стою на ринку, а по другій легенді - в окремому магазинчику, чи магазинчику в будинку :) )

п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)

То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)

Приклад продуктового ринку https://uk.wikipedia.org/wiki/Markthal_ ... 0%B0%D0%BC).
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_Hall_(Rotterdam)

Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 28 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:55

Як бачимо, у Лондоні теж є "барахолки/шанхаї")))
Інвестуємо в нерухомість закордоном

Тож, всі ринки - не вимруть ;)
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:17

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Треба було Болту теж перейняти досвід послідовників Мрочковського)) - і зробити зі своєї 3к - мегауспішний бізнес))
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:57

Удобно ли тут https://ua.kvartirale.com/ua/f/львов-ua/ выбирать новостройки Львова?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:59

  5396669 написав:
change_pm написав:5396669
мені ось цей більше подобається ))) ул. Коновальца, 21

можливо тому, що маю щось там недалеко )))


Как-то он прям сильно зажат будет со всех сторон)
Или в тесноте да не в обиде?)

зате він сформує закінчений архітектурний ансамбєль...)))

шкода, що ви тіко надумали купляти...

он там на Єфремова пару років тому можна було по 1-1.2 куе взяти за мєтр в новобудові...

а взагалі краще на 3-6-12 місяців заїдьте до Львова, ознайомтесь, що є в наявності, де краще, і тоді вже виберете, щось нормас...

скажу зара смішно - можливо вам "левандивка" зайде, тут же ж х.з...
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