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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:01

  M-A-X написав:Удобно ли тут https://ua.kvartirale.com/ua/f/львов-ua/ выбирать новостройки Львова?

я дивлюсь на лун, а там вже кому як...
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:38

Долярчику, чем может закончиться онлайн оплата...
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/268013/#comments
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