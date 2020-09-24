Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Може колись в Дії буде "купівля квартири" - де в пару кліків(як он оформлення "тисячі від Вови") - можна буде легко/швидко і невимушено, переказати продавцю 1-5лямів грн!👍 (тут вже і Дією, і банком буде людина індефікована/переіндифікована - тож, у фінмона вже не має бути питань!)
Успіх написав:раз хочу сказати - а як же країна в смартфоні
у нас одни законы противоречат другим, вы же не вчера родились. С одной стороны всех хотят перевести на безнал с другой, вводят финмон который на своё усмотрение решает блокировать вас или нет. Ну и какой идиот теперь будет заводить крупную сумму в один банк, чтобы фин мон забанил? И где презумпция невиновности, почему вы обязаны кому то доказывать что средства честные. Представьте что квартиру продает бабушка, фин мог понимая что лям для бабушки слишком большая сумма 100% забанит её счёт. И всё, бегай бабушка с документами, доказывай невесть кому что квартира продана честно и деньги твои.
Успіх написав:у фінмона вже не має бути питань!)
да уже государство отказалось от способа честно залезть к вам в карман. Про рко для фопов напомнить?
в 10й раз долярчик понял что его снова обманывают.
vitaliian Ну все.... - а так хотілось все чесно/по-білому
Тож, далі все по старому плану: - потаємна кімната у натаря)) - клітчата сумка XXLрозміру)) - підключення пару родичів для підстраховки(дійти до таксі і вийти з нього біля "свого" банку)) - перед купівлею/продажем - тримати язик за зубами, включно й на цьому форумі
Комент ниочем. Не понятно, каким способом деньги вносились на карту, если просто власным кешем в кассе на такую сумму - то мог сработать фин мониторинг "до выяснения причины". У привата есть отдельный сервис, где платеж по сделке нотариус проводит сам, я с таким сталкивался, проблем не возникало.