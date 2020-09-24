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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:01

  M-A-X написав:Удобно ли тут https://ua.kvartirale.com/ua/f/львов-ua/ выбирать новостройки Львова?

я дивлюсь на лун, а там вже кому як...
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:38

Долярчику, чем может закончиться онлайн оплата...
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

ol_zy
Ще раз хочу сказати - а як же країна в смартфоні?© :mrgreen:

Може колись в Дії буде "купівля квартири" :D - де в пару кліків(як он оформлення "тисячі від Вови") - можна буде легко/швидко і невимушено, переказати продавцю 1-5лямів грн!👍 :D
(тут вже і Дією, і банком буде людина індефікована/переіндифікована - тож, у фінмона вже не має бути питань!)
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:23

  Успіх написав:раз хочу сказати - а як же країна в смартфоні
у нас одни законы противоречат другим, вы же не вчера родились. С одной стороны всех хотят перевести на безнал с другой, вводят финмон который на своё усмотрение решает блокировать вас или нет. Ну и какой идиот теперь будет заводить крупную сумму в один банк, чтобы фин мон забанил? И где презумпция невиновности, почему вы обязаны кому то доказывать что средства честные. Представьте что квартиру продает бабушка, фин мог понимая что лям для бабушки слишком большая сумма 100% забанит её счёт. И всё, бегай бабушка с документами, доказывай невесть кому что квартира продана честно и деньги твои.

  Успіх написав:у фінмона вже не має бути питань!)
да уже государство отказалось от способа честно залезть к вам в карман. Про рко для фопов напомнить?

в 10й раз долярчик понял что его снова обманывают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

vitaliian
Ну все.... - а так хотілось все чесно/по-білому :roll:

Тож, далі все по старому плану:
- потаємна кімната у натаря))
- клітчата сумка XXLрозміру))
- підключення пару родичів для підстраховки(дійти до таксі і вийти з нього біля "свого" банку))
- перед купівлею/продажем - тримати язик за зубами, включно й на цьому форумі :mrgreen:

Що ще я забув?))
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:00

  ol_zy написав:Долярчику, чем может закончиться онлайн оплата...
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/268013/#comments


Комент ниочем. Не понятно, каким способом деньги вносились на карту, если просто власным кешем в кассе на такую сумму - то мог сработать фин мониторинг "до выяснения причины". У привата есть отдельный сервис, где платеж по сделке нотариус проводит сам, я с таким сталкивался, проблем не возникало.
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