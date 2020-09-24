Додано: Пон 31 січ, 2022 10:23

Успіх написав: раз хочу сказати - а як же країна в смартфоні раз хочу сказати - а як же країна в смартфоні

Успіх написав: у фінмона вже не має бути питань!) у фінмона вже не має бути питань!)

у нас одни законы противоречат другим, вы же не вчера родились. С одной стороны всех хотят перевести на безнал с другой, вводят финмон который на своё усмотрение решает блокировать вас или нет. Ну и какой идиот теперь будет заводить крупную сумму в один банк, чтобы фин мон забанил? И где презумпция невиновности, почему вы обязаны кому то доказывать что средства честные. Представьте что квартиру продает бабушка, фин мог понимая что лям для бабушки слишком большая сумма 100% забанит её счёт. И всё, бегай бабушка с документами, доказывай невесть кому что квартира продана честно и деньги твои.да уже государство отказалось от способа честно залезть к вам в карман. Про рко для фопов напомнить?в 10й раз долярчик понял что его снова обманывают.